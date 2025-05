Tensão: Tali e Rafa vetam Nat e Eike da Prova de Casais do Power Couple A produtora e o repórter lideram o ranking de saldos da semana Novidades|Do R7 20/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h34 ) twitter

Os participantes não curtiram a escolha Reprodução/PlayPlus

A cada semana, os casais dão tudo de si nas apostas para movimentar os saldos da semana no Power Couple Brasil. Tali e Rafa arrasaram nas Provas dos Homens e das Mulheres, e decolaram no ranking acumulando R$ 100 mil. Como líderes no momento, eles puderam vetar uma dupla da Prova dos Casais, e escolheram Nat e Eike.

Segundo Rafa, a decisão foi preventiva: “A gente vai por uma estratégia, tem um casal muito bom de prova, que sempre vai muito bem, e como a gente está querendo buscar essa imunidade amanhã, então a gente vai tirar Nat e Eike”.

Os rivais se surpreenderam: “Fico feliz, pelo visto sou bom de prova mesmo, trato isso como um elogio. Já tive oportunidade de vetar eles, mas acabei não vetando. É isso, a gente está aqui para jogar. Super respeito a decisão, de verdade, e vamos para cima”, disse Eike.

Pensando em conseguir ser o Casal Power da semana, Tali e Rafa tiraram a chance de Nat e Eike garantirem R$ 20 mil no desafio e ainda ficarem imunes, porém, mesmo que os rivais vencessem, ainda não chegariam ao saldo necessário para desbancá-los, pois têm R$ 69 mil.

Já Rayanne e Victor, podem atrapalhar os planos dos amigos, já que acumulam R$ 80 mil, e caso vençam a Prova dos Casais, empatam no saldo com Tali e Rafa. De qualquer forma, os atores estão mais próximos da produtora e do repórter, do que dos demais participantes.

Na sua opinião, quem será o próximo Casal Power?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

