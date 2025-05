Dhomini beija Adriana no meio da cozinha e se declara: 'Te amo' | Power Couple

O amor está no ar! No início da tarde desta terça-feira (27), Dhomini deu um beijo digno de cinema em Adriana no meio da cozinha. “Te amo”, se declarou o empresário. Depois, ele ainda pediu a influenciadora, com quem já é casado, em matrimônio.



