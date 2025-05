Herança da DR! Confira a opção mais votada pelo público do Power Couple O casal eliminado vai escolher outro para entregar o ‘mimo’ e movimentar o game Novidades|DO R7 28/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem será que vai receber a surpresa? RECORD/Edu Moraes

Os fãs do Power Couple Brasil não brincam em serviço quando o assunto é apimentar o game. Em mais uma enquete para escolher a Herança da DR que vai agitar as estruturas da Mansão, o público votou na alternativa mais explosiva. Agora, cabe ao quarto casal eliminado da temporada decidir com quem fica esse “presente”.

A opção mais votada foi:

B) Escolham um casal que terá que dar all in na segunda prova do ciclo.

Pelo visto, o Quebra-Power desta segunda (2) vai ser ainda mais bombado, não perca!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Veja sete vezes em que Rafa Brites e Andreoli mostraram que são bons de risada no Power Couple:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Apesar de ser a primeira vez que o casal comanda uma atração junto, parece que os apresentadores do Power Couple Brasil já dominam o reality há muito tempo. Além de entregarem tudo na função, Rafa Brites e Felipe Andreoli mostram que, na verdade, dá sim para "brincar" em serviço e nunca perdem a oportunidade de uma boa risada RECORD/Edu Moraes