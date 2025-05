Veja como ficou o ranking de saldos da quinta semana do Power Couple Houve empate na primeira posição e casal zerado Novidades|Do R7 29/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu as apostas da semana? Reprodução/PlayPlus

A cada semana, um novo ranking de saldos mexe com o jogo no Power Couple Brasil! O quinto ciclo trouxe empate no primeiro lugar e até casal que zerou a grana. Desta vez, nenhuma dupla conseguiu passar de R$ 83 mil, o motivo foi o resultado tenebroso da Prova dos Homens, onde apenas Victor conseguiu cumprir o desafio.

Nesta quinta (29), logo após a eliminação, Rafa Brites e Felipe Andreoli nomeiam o Casal Power. Assista ao programa para ver o desempate!

Veja o ranking:

1º Adriana e Dhomini e Rayanne e Victor: R$ 83 mil

3º Silvia e André: R$ 58 mil

‌



4º Cris e Kadu: R$ 53 mil

5 º Nat e Eike: R$ 46 mil

‌



6º Tali e Rafa: R$ 40 mil

7º Bia e Gui: R$ 33 mil

‌



8º Ana Paula e Antony: R$ 31 mil

9º Carol e Radamés: R$ 16 mil

10º Emilyn e Everton: R$ 0

Gostou das apostas da semana?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um mês de diversão! Relembre trinta momentos engraçados do Power Couple:

Publicidade 1 / 31 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Power Couple Brasil 7 completa um mês no ar com a garantia de que entregou o mais puro suco do entretenimento para a família brasileira. Seja por piadas, pegadinhas, deboche ou nervosismo, os 14 casais não economizaram nas risadas e serviram diversão na medida certa. Relembre 30 vezes em que os participantes proporcionaram boas gargalhadas ao público!