Saiba quem votou em quem na formação da quinta DR do Power Couple

Power Couple Brasil 7 completa um mês no ar com a garantia de que entregou o mais puro suco do entretenimento para a família brasileira. Seja por piadas, pegadinhas, deboche ou nervosismo, os 14 casais não economizaram nas risadas e serviram diversão na medida certa. Relembre 30 vezes em que os participantes proporcionaram boas gargalhadas ao público!