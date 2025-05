Chute ao gol! Confira um resumão da quinta Prova dos Casais do Power Couple A Arena Power virou um campo de futebol e as duplas se dividiram entre jogador e técnico; se liga! Novidades|Do R 29/05/2025 - 09h41 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h41 ) twitter

Você acha que teria se dado bem no desafio? Reprodução/RECORD

Um presente aos amantes do futebol, a quinta Prova dos Casais do Power Couple Brasil serviu uma verdadeira goleada na quarta (28). Na Arena Power, as duplas precisaram de muito foco e orientação para conquistarem a artilheira e, com isso, garantir a imunidade acompanhada de um prêmio de R$ 20 mil.

No topo do ranking dos saldos da semana, Rayanne e Victor tiveram o poder de vetar um casal de participar da disputa. Levando em consideração as rivalidades, os atores impediram Emilyn e Everton de tentar virar o jogo e se salvar da DR. O restante desceu para o play e, entrou, literalmente em campo.

O desafio se passou em um simulador de campo de futebol, onde estavam distribuídos quatro gols de dois tamanhos e diversas bolas. Para completar a missão, o casal precisava acertar bolas nos gols, posicionados à frente de um boneco “chutador”.

No banco de reservas, um companheiro orientava o outro que estava em campo, mas vendado. O objetivo do orientado era encontrar as bolas espalhadas pelos jogadores cenográficos e posicioná-las para, então, ativar o chute puxando uma corda e soltando em seguida. Tudo isso, no menor tempo possível.

Confira o cenário:

Se identificou com o tema? Reprodução/RECORD

Sempre se divertindo com os casais, Rafa Brites e Felipe Andreoli acompanham essa prova de camarote e viveram todas as emoções do desafio juntos.

Novamente, o casalzão não conseguiu conter as risadas com os desempenhos apresentados pelos casais, e também declarou torcida para que todos cumprissem a missão da melhor forma.

Se liga:

O casal não perde uma boa diversão Reprodução/RECORD

Para indicar que a esposa deveria se mover para o lado direito, por exemplo, André criou o comando “mic”, que se refere ao lado do braço onde fica acoplado o microfone dos participantes.

Contudo, não faltou gritaria tanto dos “técnicos”, que se empolgaram nos comandos e nem sempre eram obedecidos, como dos “jogadores”, que pediam por orientações mais precisas e às vezes só recebiam risadas dos parceiros.

Olha só:

Qual foi o seu momento favorito? Reprodução/RECORD

Após todas as goleadas, a ordem dos desempenhos ficou assim: Adriana e Dhomini em primeiro lugar, Rayanne e Victor em segundo, Carol e Radamés em terceiro, Nat e Eike em quarto, Silvia e André em quinto, Cris e Kadu em sexto, Ana Paula e Antony em sétimo, Tali e Rafa em oitavo e, por último, Bia e Gui.

Quer saber o tempo exato de cada dupla na prova? Então clique aqui.

Com o resultado em mãos, os apresentadores partiram para fazer o anúncio na Mansão. Antes de revelar, Andreoli aumentou os ânimos dos casais: “A disputa foi apertada, tipo 45 do segundo tempo”. Além disso, ele deu uma dica das melhores posições: “Dois casais que não gostam muito de futebol”.

Em primeiro lugar, com uma diferença de onze segundos dos próximos colocados, Adriana e Dhomini levaram a melhor.

Veja a reação dos vencedores:

Você estava torcendo por eles? Reprodução/RECORD

A notícia foi seguida pelo início da formação da quinta DR da temporada, que contou com muita discussão e apontamentos na votação. Qual casal desta berlinda terá o seu voto?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um mês de diversão! Relembre trinta momentos engraçados do Power Couple:

