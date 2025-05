Presente kamikaze?

Pouco depois de receberem a melhor notícia da noite, Tali e Rafa foram surpreendidos com a Herança da DR, deixada por Bia e Gui para eles. Com isso, na segunda aposta deste ciclo que se inicia, o casal vai ter que dar "all in".

Reprodução/RECORD