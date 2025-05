Fim de amizade? Com visões de jogo diferentes, Gui e Eike entram em conflito | Power Couple

Na varanda da Mansão, Júnior aconselhou Ana Paula e Antony a conversarem com Gi e Eros sobre o último Quebra Power. Já na Suíte Power, Gui e Eike se desentenderam sobre suas estratégias de jogo. Logo em seguida, Bia e o namorado revelaram para Dhomini que o marido de Nat acha que eles não sabem jogar e quer controlar as movimentações deles.



