Live do Eliminado: Ana Paula e Antony comentam polêmicas do Power Couple Os 'blindados' marcam presença na atração comandada por Lucas Selfie; assista! Novidades|Do R7 13/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h57 )

O casal Blindado acabou sendo atingido na sétima DR do Power Couple. Nesta sexta (13), a partir das 12h, Ana Paula e Antony tem um encontro marcado com Lucas Selfie na Live do Eliminado para “hablar” detalhes da participação deles no reality.

A atração será transmitida em todas as plataformas digitais do programa. Envia sua pergunta usando as hashtags #LiveDoEliminado #PowerCouple e #SelfieService e participe do bate-papo!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nos embalos da Mansão! Relembre as festas do Power Couple Brasil:

Os casais esperam a semana toda para fugir da tensão e relaxar nas festas do Power Couple Brasil! Temáticas, animadas e com playlists de respeito, as baladas sempre geram momentos icônicos no reality. Relembre todas!