Live do Eliminado: Nat e Eike 'hablam' os detalhes da participação no Power Couple nesta sexta (4) No comando da atração, Lucas Selfie não deixa nada passar despercebido; assista! Novidades|Do r7 04/07/2025 - 11h02 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h02 )

Com os pés na porta de entrada do top 4, Nat e Eike foram “barrados” e deram adeus ao Power Couple. Nesta sexta (4), a partir das 12h, o casal tem um encontro marcado com Lucas Selfie para soltar o verbo sobre o programa na Live do Eliminado.

Participe da conversa, que será transmitida em todas as plataformas digitais do programa, usando as hashtags #LiveDoEliminado #PowerCouple e #SelfieService.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Presente ou alfinetada? Veja como a Herança da DR movimentou o jogo no Power Couple:

Toda semana, os fãs do Power Couple tem a chance de participar do reality e movimentar ainda mais a competição com a escolha da Herança da DR. A enquete determina o "presente" que o casal eliminado do ciclo fica encarregado de entregar para outro no game, que pode ser tanto beneficiado como prejudicado pela surpresa; olha só