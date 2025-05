Live do Eliminado: Bia e Gui repercutem trajetória no Power Couple nesta sexta (30) O casal participa de um bate-papo com Lucas Selfie a partir do meio-dia Especial Selfie Service Live do Eliminado|Do R7 30/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fim de jogo para Bia e Gui no Power Couple Brasil! E para fechar o ciclo do casal com chave de ouro, eles participam da Live do Eliminado com Lucas Selfie nesta sexta (30), a partir do meio-dia. A conversa será transmitida em todas as plataformas digitais do reality.

Bia e Gui vão comentar tudo o que rolou dentro da Mansão Power e contam o que pensam sobre os outros casais. Acompanhe ao vivo e mande a sua pergunta! Use as hashtags #LiveDoEliminado #PowerCouple e #SelfieService.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um mês de diversão! Relembre trinta momentos engraçados do Power Couple:

Publicidade 1 / 31 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Power Couple Brasil 7 completa um mês no ar com a garantia de que entregou o mais puro suco do entretenimento para a família brasileira. Seja por piadas, pegadinhas, deboche ou nervosismo, os 14 casais não economizaram nas risadas e serviram diversão na medida certa. Relembre 30 vezes em que os participantes proporcionaram boas gargalhadas ao público!