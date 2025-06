Live do Eliminado: Silvia e André encaram bate-papo imperdível com Lucas Selfie nesta sexta (20)

A competição está afunilando no Power Couple Brasil e os casais têm cada vez menos opções de voto para indicar à DR. Na quarta (18), a oitava berlinda da temporada foi formada com sucesso em meio a muito bate-boca e fortes emoções. No final, uma reviravolta bombástica abalou as estruturas da Mansão e três duplas aliadas acabaram nos banquinhos