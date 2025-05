'Eles são muito invisíveis na casa', declara Gui sobre postura de Tali e Rafa | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, na tarde desta sexta-feira (30), Bia e Gui falaram sobre suas alianças no reality show. O casal afirmou que, se pudesse escolher, gostaria de estar na final com Nat e Eike. “Eles tinham muita conexão com a gente”, disse a estudante. Depois, os dois também falaram sobre a estratégia da influenciadora e do ator na formação de DR da quarta-feira (28). Por fim, Bia e Gui ainda comentaram que, após a desistência de Gretchen, Tali e Rafa ficaram sumidos. “Eles são muito invisíveis na casa”, opinou Gui sobre o comportamento da influenciadora e do repórter.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.