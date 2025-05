Leite derramado: entenda a treta completa entre Gretchen, Giovanna e Talira no Power Couple A bebida foi motivo de discórdia, e rendeu novos capítulos na manhã desta sexta (9) Novidades|Do R7 09/05/2025 - 16h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h58 ) twitter

Climão, hein? O leite caiu inteirinho no chão! Reprodução/PlayPlus

Não adianta chorar pelo leite derramado? No Power Couple Brasil adianta, sim! Afinal, a bebida foi o tema principal de uma discórdia gigantesca, protagonizada principalmente por Gretchen e Esdras, Gi Menezes e Talira. Mas o que todos eles têm a ver com a treta? A gente te explica!

Tudo começou lá na estreia do programa, quando Gretchen explicou para todos os participantes que Esdras era alérgico à caseína, portanto só tomava leite de aveia. Ela não disse com todas as letras, mas era um recado bem claro para que ninguém mexesse na bebida.

O que a dançarina não sabia, era que Gi também amava o leite de aveia, e tinha colocado na lista de ingredientes que a produção pergunta aos casais. Ela entendeu o recado de Gretchen, mas pensou que poderia pegar um pouquinho por dia, pois notou que a despensa era reabastecida com quatro litros semanalmente.

Na quarta (7), Gretchen ficou revoltada ao ver que todas as garrafas de leite de aveia tinham acabado, e reuniu a Mansão para dar uma bronca: “As coisas medíocres não me atingem. Todo mundo aqui sabe que o Esdras toma leite de aveia por causa da caseína, não da lactose! Hoje deixei dois dedos de leite, não tomei o leite dele, deixei minha proteína com leite normal, porque eu posso, para que amanhã ele tivesse o leite. Já tinham mexido antes, hoje acabaram com o leite de aveia!”

‌



Em seguida, ela conversou com Gi Prado, e contou à amiga que tinha certeza da autoria do ‘crime’: “Eu já sei quem é, já vão embora. Foi a Talira! Na hora que falei, a cara mudou”, afirmou a dançarina.

No mesmo momento, Gi estava confessando para Tali que foi quem bebeu o leite. Diego chegou no assunto e aconselhou a namorada a não arrumar treta. Ela desabafou: “Ele [Esdras] não depende só de leite para viver. Só tomo uma vez por dia. São quatro litros, é muita coisa. Vou ter que fazer jejum intermitente nessa casa?”

‌



Se sentindo mal, Gi resolveu confessar a autoria para Gretchen: “Por você ter falado [da condição de Esdras], eu pensei em tomar o mínimo possível, porque tenho a consciência que ele tem esse problema de saúde”. A cantora explicou que os quatro litros enviados eram a conta certinha para o marido beber na semana. Elas fizeram as pazes, e a Rainha do Bumbum comentou que não passou pela cabeça dela que Gi tinha bebido.

Gretchen achou que Talira estava provocando ela ao beber o leite, mas a verdade é que a produtora sequer tocou na bebida. O motivo da desconfiança foi a rivalidade recente de Tali e Gretchen. A mãe do Tammy votou na produtora na primeira DR, e escutou uma frase que não gostou na atividade premiada, aumentando o ranço com a rival. Tali comentou que só os bons foram para a final do jogo valendo dinheiro, e no dia seguinte, Gretchen torceu para que a oponente perdesse o prêmio no Quebra Power.

‌



No mesmo dia da treta do leite, rolou a votação. Durante a formação da DR, Tali e Gretchen quebraram o pau. A produtora acusou a dançarina de tentar afastar Gi dela, e a Rainha do Bumbum retrucou colocando a rival direto na berlinda, ao dobrar os votos com ajuda da Esfera do Poder.

Por fim, Giovanna e Diego foram eliminados na quinta (8), e na manhã de sexta (9), algo surpreendente aconteceu: Gretchen derrubou o leite de aveia no chão! A garrafa de vidro se rompeu no fundo, derramando todo o líquido. Rapidamente, os participantes ajudaram a limpar o local e descartar corretamente os cacos. Tali se assustou, mas também ficou aliviada: “Ainda bem que foi ela!”

Será que essa treta ainda vai render? O leite não rende mais...

Assista:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

