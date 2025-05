Giovanna Menezes e Diego Superbi detonam Gretchen: ‘Podre’ Na Live do Eliminando, o casal também prometeu caos caso voltem em possível repescagem do Power Couple Brasil Novidades|Do R7 09/05/2025 - 13h42 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eles caíram em lágrimas durante a live Reprodução/YouTube

O primeiro casal a dizer adeus ao Power Couple Brasil estreou a Live do Eliminado no Selfie Service. Giovanna e Diego foram eliminados com 26,25% dos votos, em uma DR contra Ana Paula e Antony, e Tali e Rafa. Nesta sexta (9), eles soltaram o verbo sobre a trajetória no reality, rivalidades e discussão com Gretchen.

Giovanna encontrou Lucas Selfie já lamentando: “Que ódio, vi nossas cenas ali, que ódio. Tô com raiva, sentimento que devia ter ouvido minha intuição”. Diego também estava aflito, e apontou: “A gente só tá aqui por minha culpa mesmo!”. Eles estavam combinando os looks, com roupa e jaquetas pretas. “De luto”, brincou o apresentador.

O bate-papo começou com Selfie recordando a treta da carne. Diego disse que está arrependido: “Estava numa posição defensiva. Depois do show que ela fez, não era para eu ter pedido desculpa”.

O influenciador também estava triste por aconselhar a namorada a não reagir na briga sobre o leite de aveia. Ela não concordou, trazendo a culpa para si: “Ele não manda em mim, eu poderia ter feito do meu jeito”. Gi adicionou: “Ninguém lá dentro quer brigar com essa mulher [Gretchen], é agoniante”.

‌



Selfie lembrou a fala de Neguinho sobre o casal rival não ir longe no reality, o que de fato se confirmou. Gi desabafou: “A gente não merecia estar aqui agora”. Diego também opinou, alegando que não querem contato com os rivais, e que precisavam muito do dinheiro do prêmio.

Rolaram perguntas de jornalistas especialistas em reality, entre eles o Dantinhas, que questionou o motivo de o casal ficar tão retraído no programa, Diego assumiu: “Caiu no meu colo várias situações e eu não soube aproveitar”. Segundo o influenciador, seu jeito mais apaziguador atrapalhou o jogo do casal.

‌



Luana apareceu nos comentários e Gi se emocionou Reprodução/YouTube

Enquanto a live rolava, a ex-peoa Luana Targinno, melhor amiga de Giovanna, estava retrucando os haters nos comentários do YouTube. Selfie contou para a influenciadora, e ela caiu em lágrimas, dizendo que ama Luana.

Eles assistiram às cenas deles na treta do leite, Gi disse que concorda ao parecer que ela estava com medo de Gretchen: “Eu jurava que estava errada”. Diego explicou que a namorada temeu ser avaliada como ‘mesquinha’ pelo público, então sugeriu que ela ficasse quieta. Gi alfinetou: “Meu próprio parceiro me podou!”

‌



Selfie lembrou que os fãs de reality costumam alegar que Gretchen escolhe participantes para perseguir nos programas: “Qual o motivo dela ter escolhido Talira e Rafa?”

Na opinião de Giovanna, tudo começou após a treta da carne, quando a dançarina ficou com raiva de Diego, porém, não pôde votar neles, pois o casal foi para a DR devido ao saldo baixo. A influenciadora acredita que Getchen mirou nos amigos, mas a rixa escalou: “Eles também não babam o ovo dela”.

Os fãs que estavam acompanhando a live comentaram que gostariam de ver Gi e Diego em uma possível repescagem: “Me manda, vou beber todo o leite”, brincou a influenciadora. O namorado também prometeu que vai acabar com as carnes. Será?

Gi não conseguiu segurar as lágrimas Reprodução/YouTube

Lucas mostrou as cenas após a volta de Tali e Rafa. Giovanna ficou chocada com as falas de Gretchen e Esdras: “A menina não fez nada”, disse, defendendo a amiga, e caiu em lágrimas: “Eles são podres!”

A influenciadora pediu perdão ao público por não reagir na treta do leite, e lamentou por não estar ao lado da amiga no jogo: “Não é justo o que eles estão fazendo, tinha noção, mas não sabia que era tão sujo assim”.

O casal assistiu aos momentos engraçados do reality e brincaram de avaliar os participantes. Curtiu a o bate-papo?

Confira a live completa:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Volta triunfal, carão e ameaça de desistência! Veja como foi a reação da Mansão após a primeira eliminação

Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Power Couple Brasil chegou ao fim para Giovanna e Diego! Salvos pelo público na DR, Ana Paula e Antony, e Tali e Rafa, voltaram grandões para a Mansão. Alguns casais comemoraram o resultado, mas também teve quem ameaçou deixar o jogo após entender o retorno como uma resposta do público; vem entender o que rolou na madrugada desta quinta (9)