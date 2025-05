Giovanna e Diego desabafam na Cabine de Descompressão: ‘A gente achou que era cedo demais para uma combinação de votos’ Casal também falou sobre desavença com Gretchen e garantem que não tiveram medo da cantora em nenhum momento Novidades|Do R7 09/05/2025 - 12h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h00 ) twitter

Primeiro casal eliminado solta o verbo na Cabine de Descompressão Divulgação/RECORD

Giovanna Menezes e Diego Superbi deram adeus ao Power Couple Brasil na última quinta (8). Eles foram os primeiros a deixarem a competição de casais após perder a preferência do público contra Ana Paula e Antony, e Talira e Rafael, conquistando apenas 26,25% dos votos.

Logo após a eliminação, Giovanna e Diego participaram da Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, e exibida com exclusividade pelo PlayPlus. Os dois ainda estavam sem entender o que de fato motivou a saída precoce do jogo.

Selfie destacou que o casal era um dos preferidos do público, mas acabou perdendo o protagonismo por falta de embates mais contundentes.

Para Diego, a combinação de votos na primeira DR não foi legal e, a partir dali, eles se aproximaram mais de Rafael e Talira. “A gente achou que era cedo demais para uma combinação de votos. Não gostamos! Naquele momento, nos pareceu, sim, jogo sujo”, pontuou o rapaz.

Já Giovanna lamentou não ter sido mais firme em seus posicionamentos, por medo de errar ou exagerar na dose. “Lá dentro as coisas são muito intensas. Às vezes, eu ficava com medo de estar me posicionando errado. Mas é isso, é tudo muito doido”, disse a moça, ressaltando que o companheiro também tentava segurá-la, para evitar discussões desnecessárias.

Giovanna também acredita que o fato de ter apoiado muito Talira nos confrontos com Gretchen pode ter prejudicado seu jogo no Power. “Acho que, às vezes, a gente quis tentar proteger, viver muito o que a Tali estava vivendo e deixamos de lado o que estava acontecendo com a gente”, analisa.

Triste com a saída precoce, Diego também falou que não quis discutir sobre comida e explicou que comeu a carne reservada por Gretchen sem saber, e mesmo assim pediu desculpas para a cantora, mas continuou sendo mal interpretado. “A gente não queria ficar brigando por causa de comida. O negócio da carne, não fiz de propósito, pedi desculpas. Talvez o povo esperasse que fossemos lá, brigássemos com a Gretchen, e não foi assim que agimos”.

Giovanna ressalta que Diego tem um coração enorme, e é muito “bonzinho”, mas que ela insistiu com o companheiro que queria falar sobre o leite de aveia que tomou, e estaria reservado para Esdras. “Falei que eu tinha que ter falado do leite. Mas o Diego quis me preservar. Eu não tive medo da Gretchen, em nenhum momento, mas eu ficava preocupada, porque achava que tinha que ter respeito”, disse ela.

A entrevista completa de Giovanna e Diego na Cabine de Descompressão pode ser conferida no PlayPlus.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a passagem de Giovanna e Diego pelo reality de casais:

share Giovanna Menezes e Diego Superbi deram adeus à Barbieland, ou melhor, ao Power Couple Brasil 7. Os influenciadores se jogaram sem medo no reality, deram tudo de si nas provas, experimentaram o luxo e o perrengue da Mansão, mas caíram fora do programa na segunda DR. Relembre a trajetória deles!