Saiba como ficou o saldo da primeira semana de Power Couple Brasil As contas conjuntas foram movimentadas por apostas, Provas das Mulheres, dos Homens e dos Casais Novidades|Do R7 02/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h47 )

O prêmio do Power Couple Brasil é diferenciado, e vai sendo construído conforme o desempenho dos competidores. Todos os casais começaram a semana com R$ 40 mil livres! Depois das apostas, e resultados das Provas das Mulheres, dos Homens, e dos Casais, as contas conjuntas ficaram bem diferentes.

Os mais ricos da semana foram Cris e Kadu, e Gi Prado e Eros, ambos com R$ 50 mil. Entenda!

1º (empate) - R$ 50 mil: Cris e Kadu, e Gi e Eros

3º - R$ 46 mil: Bia e Gui

4º (empate) - R$ 36 mil: Nat e Eike, e Tali e Rafa

6º - R$ 31 mil: Gretchen e Esdras

7º (empate) - R$ 21 mil: Emilyn e Everton, e Silvia e André

9º - R$ 20 mil: Fran e Junior

10º (empate) - R$ 15 mil: Carol e Radamés, e Rayanne e Victor

12º - R$ 11 mil: Ana Paula e Antony

13º - R$ 9 mil: Adriana e Dhomini

14º - R$ 2 mil: Giovanna e Diego

Se liga:

Veja os maiores saldos da semana Reprodução/RECORD

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Será que alguém tinha dúvidas de que o elenco do Power Couple Brasil 7 está com sangue nos olhos pelo prêmio? Os competidores mostraram que não estão para brincadeira, e entregaram tudo de si na formação da primeira DR. Se liga!