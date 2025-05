Eletrizante na medida certa! Prova dos Casais serve o puro suco do entretenimento; veja os melhores momentos Dando a volta por cima no Power Couple, Fran e Junior foram os vencedores e saíram da zona de perigo de cair na DR Novidades|Do R7 02/05/2025 - 10h31 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h33 ) twitter

O casal vencedor ganhou R$ 20 mil na sua conta-corrente Reprodução/RECORD

Mais uma disputa agitou as estruturas da Arena Power, só que desta vez o desafio foi em dupla. A primeira Prova dos Casais do Power Couple Brasil 7 rolou na quinta (1º) e foi, literalmente, eletrizante! A disputa exigiu, além de coordenação entre o casal, muito senso de espaço e direção. Com exceção de Bia e Gui, vetados por Gi e Eros, todos os participantes desceram para o play.

Divididos em duas funções, um dos integrantes do casal precisou orientar o outro, que estava vendado, em uma espécie de campo minado. Em meio a diversas pinhatas coloridas, as rosas continham quatro chaves que precisavam ser resgatadas. Contudo, caso o orientado encostasse em alguma verde, o ‘mozão’ receberia uma descarga elétrica daquelas.

Além de utilizar um bastão de madeira para quebrar as pinhatas certas e recolher as chaves, o competidor precisava entregá-las para o parceiro abrir um cadeado que guardava o botão que parava o cronômetro. Valendo R$ 20 mil, a Prova tinha como principal objetivo completar o circuito no menor tempo possível.

Comandando a disputa juntos, Rafa Brites e Andreoli mostraram que para se dar bem, os casais deveriam estar em sintonia. Antes de dar o start, o apresentador ainda avisou que o desempenho desta Prova poderia servir para um eventual desempate na decisão do novo Casal Power.

‌



Além de narrarem os melhores momentos da competição, o casalzão não escondeu que se divertiu bastante assistindo os competidores. “Vai ser chocante”, previu Andreoli. Rafa tratou de avisar aos participantes vendados que o choque seria direto na sola do pé dos seus parceiros, que estavam descalços.

Olha só uma das reações dos apresentadores:

‌



Senso de humor não falta entre eles Reprodução/RECORD

Um de cada vez, os casais se jogaram na Arena Power e não faltou gritaria, risadas e bate boca. Nas estratégias de orientação, os participantes variaram entre direita e esquerda, frente e trás, contagem de passos e até mesmo sentido horário e anti-horário.

Apesar de estarem correndo contra o tempo, os participantes vendados precisaram controlar a ansiedade para correr menos riscos de “eletrocutar” o parceiro. Mesmo assim, não deu outra e as reações aos choques foram tão boas quanto aos comandos.

‌



Se liga:

Você iria preferir estar vendado ou levar os choques? Reprodução/RECORD

Mesmo com todas as dificuldades, todos os casais completaram o desafio e o ranking final ficou assim: Fran e Junior em primeiro lugar, Nat e Eike em segundo, Rayanne e Victor em terceiro, Adriana e Dhomini em quarto, Carol e Radamés em quinto, Gi e Eros em sexto, Cris e Kadu em sétimo, Silvia e André em oitavo, Giovanna e Diego em nono, Tali e Rafa em décimo, Gretchen e Esdras em décimo primeiro, Emilyn e Everton em décimo segundo e, por último, Ana Paula e Antony.

Clique aqui e descubra em quanto tempo cada casal finalizou a Prova.

Contudo, as posições só foram reveladas no programa ao vivo e em meio às tensões da Mansão, os “Bilus” descobriram que foram os campeões. Além de muita alegria, o casal não conseguiu esconder o alívio com a notícia, já que estava em último lugar no ranking dos saldos, com zero na conta.

“Nem o melhor roteirista conseguiria escrever esse plot-twist, que história boa para a primeira semana”, observou Rafa Brites ao anunciar os vencedores. Andreoli se juntou às comemorações e disparou: “Que virada, de zero [no saldo] para salvos, imunes na DR e [com] R$ 20 mil na conta-corrente”.

Confira o momento:

Curtiu o resultado? Reprodução/RECORD

Cumprindo os clássicos do reality de casais da RECORD, desafios de altura e choque já foram cumpridos. E agora, qual será o próximo?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple

