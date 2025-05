Eike Duarte relembra início da carreira ao lado de Xuxa Meneghel e dá start a show de talentos na Mansão Power Em momento de pura nostalgia, ator se jogou nos passinhos e contagiou casais do reality, transformando o momento em uma grande festa Novidades|Do R7 01/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 01/05/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os homens colocaram as habilidades de canto e dança para jogo Reprodução/PlayPlus

Apesar das tensões da competição, os casais do Power Couple Brasil entendem bem de entretenimento e não economizam quando o assunto é diversão. Na noite desta quinta (1º), Ana Paula e Antony, Fran e Junior e Nat e Eike colocaram os talentos para jogo e teve muita cantoria e coreografia na sala.

Tudo começou com um sentimento nostálgico de Eike, que compartilhou com os colegas detalhes do início da sua carreira ao lado Xuxa Meneghel. O ator relembrou os melhores momentos com a apresentadora e todas as emoções que viveu nos palcos ao redor do país e até mesmo fora.

No clima das coreografias que levavam os baixinhos à loucura, Eike provou que ainda conta com as habilidades de dança e botou para quebrar na “pista” improvisada, divertindo os casais.

Confira:

‌



Dançarino! Já queremos ver o Eike nas festas 😂



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/MMr4ZCuPsp — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Junior e Antony entraram na onda dos passinhos e também mostraram que vão se jogar nas festas ao som de bons hits. O modelo resolveu se arriscar e surpreendeu a todos com seu molejo.

Se liga:

‌



O tapete da sala virou pista de dança 🪩🤣



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/xuA2W8NGLU — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Transformando a sala em um verdadeiro show de talentos, Junior resolveu soltar a voz e embalou uma cantoria de sucessos com os colegas.

Olha só:

‌



Eles estão animados! Agora foi a vez do Junior soltar a voz 🎤



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/3wFnbIwzF0 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Parece que os casais da sala estão cada vez mais próximos. Será que vem aliança por aí?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Após assistirem suas esposas darem tudo de si na estreia do Power Couple Brasil 7, foi a vez dos maridos representarem na Arena Power, na Prova dos Homens de quarta (30). No solo, eles fizeram as amadas perderem o fôlego e muitas viram suas apostas irem pelos ares; entenda o que rolou!