Bronca no marido! Ana Paula gera momento cômico ao ‘surtar’ com Antony

O que achou da reação de Ana Paula? Reprodução/RECORD

Se você perdeu a primeira Prova dos Homens do Power Couple Brasil 7, saiba que deixou de assistir às cenas mais icônicas da edição até o momento. E se você acompanhou, deve estar gargalhando ao lembrar do episódio maravilhoso! Entre as reações super divertidas dos maridos, um ‘surto’ de Ana Paula com Antony roubou os holofotes. Entenda!

Na atividade, os maridos precisavam vencer o medo de altura para atravessar uma plataforma com obstáculos e pegar as plaquinhas corretas, referentes às fobias das esposas. Antony mandou bem no desafio, e completou a primeira parte da prova tranquilamente, porém, errou uma das respostas de Ana.

Ele colocou que a esposa tem medo de lugares fechados, mas ela bateu o pé que tem fobia do escuro. Por isso, eles perderam a atividade e a aposta de R$11 mil foi subtraída da poupança.

Ana viu que o marido tinha errado, e já chegou na conferência chorando. Ela não aguentou e surtou: “Se eu tivesse medo de lugares fechados, não entrava em elevador. Cara, por que você fez isso? Eu falei, faz direito, presta atenção”, berrou, assustando o apresentador Felipe Andreoli.

Antony pediu calma, deu beijinhos na esposa, mas ela estava irredutível. Na Mansão Power, ele pegou a amada no colo e pediu para ela ‘aterrissar’. Nos depoimentos, Ana desabafou: “Estou arrasada, frustrada, me sentindo impotente, mas tenho certeza que a gente vai se sair bem nas próximas provas, cabeça erguida”

Veja a repercussão nas redes sociais:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple:

share Após assistirem suas esposas darem tudo de si na estreia do Power Couple Brasil 7, foi a vez dos maridos representarem na Arena Power, na Prova dos Homens de quarta (30). No solo, eles fizeram as amadas perderem o fôlego e muitas viram suas apostas irem pelos ares; entenda o que rolou!