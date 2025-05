Look de milhões! Confira detalhes do figurino de Rafa Brites e Felipe Andreoli O casalzão apareceu com peças cheias de personalidade na estreia do Power Couple Brasil Novidades|Do R7 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 ) twitter

Gostou do visual dos apresentadores? Edu Moraes/RECORD

Eles deram o nome! Rafa Brites e Felipe Andreoli brilharam na estreia do Power Couple Brasil 7, com direito a show de carisma, parceria no comando do reality e looks maravilhosos. Bora conferir os detalhes dos figurinos?

Com ajuda do stylist Rodrigo Grunfeld, Rafa vestiu peças grifadas e tendências de moda. A apresentadora usou camisa listrada com detalhes modernos na gola, saia nude exuberante com bainha franzida e botas over the knee em couro marrom. Para complementar, Brites prendeu os cabelos em um rabo de cavalo alto e usou joias douradas.

Andreoli entrou na paleta de cores da amada, harmonizando a camisa nude com casaco preto ajustado e jeans de lavagem escura.

Curtiu o visual dos apresentadores?

Veja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

