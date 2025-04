Primeira rivalidade? Everton e Emilyn alfinetam Giovanna e Diego no Power Couple Os casais deram a largada nas discussões do reality; entenda tudo o que rolou na Mansão Novidades|Do R7 30/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h47 ) twitter

As farpas rolaram soltas na estreia do reality Reprodução/RECORD

Sem perder tempo, o Power Couple Brasil 7 já serviu farpas na estreia! Emilyn e Everton Neguinho se estranharam com Giovanna e Diego na atividade de distribuição dos quartos. Entenda todos os detalhes da discussão!

Tudo começou na apresentação dos casais, logo após a chegada. Diego soltou: “A gente veio realmente para competir de verdade, a gente tem na mente muito claro e estamos determinados!” A fala do colega não foi bem recebida por Neguinho, que guardou o trunfo para jogar no momento apropriado.

Durante a primeira atividade, onde os casais distribuíram sorvetes para os adversários, Emilyn e Everton escolheram o sabor jaca para Diego e Gi. Segundo o cardápio, a jaca é ‘difícil de engolir’. Neguinho explicou a decisão: “A gente viu ambição demais na sua fala. Isso pode ser perigoso!”

Diego e Giovanna engoliram a seco, mas quando o jogo virou, soltaram farpas também. Eles conseguiram ir para a Suíte Power, e viram os adversários seguirem para a barraca. A influenciadora alfinetou: “E agora, Everton?”. Neguinho falou para eles aproveitarem muito, e Diego soltou: “Mas foi fácil ou foi difícil de engolir?”. O rival não ficou calado: “Vai durar pouco tempo, tanto vocês no quarto Power, como aqui dentro”. Eita!

Na Mansão, Everton pediu para conversar com os adversários e explicou que se sentiu incomodado com a fala de Diego, por isso apontou na atividade. O influencer ouviu, mas rebateu: “Até aquele momento, eu e a Giovanna tínhamos zero vírgula zero coisas contra vocês, mas a partir daquilo, a gente apontar vocês vai ser [natural].”

Emilyn falou que as faíscas fazem parte do jogo e não seria um problema, e Everton pediu desculpas, dando um aperto de mão no colega. Nos depoimentos, Gi confessou que estava super tranquila com a rivalidade, apesar de ser vingativa, e Diego concluiu: “O mundão girou, né, amor?”

Veja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

