Sem cena! Rayanne Morais e Victor Pecoraro vencem dinâmica valendo dinheiro Atores provaram que estão prontos para o Power Couple Brasil; veja o que rolou Novidades|Do R7 30/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 10h40 )

Com a vitória, o casal já conta com R$10 mil no bolso Reprodução/RECORD

A largada foi dada com sucesso no Power Couple Brasil 7 e a estreia do reality de casais tirou o fôlego dos fãs. Em poucos minutos, a atração já era o assunto mais comentado nas redes sociais na terça (29).

Após a primeira dinâmica da temporada, que definiu as acomodações de cada casal na Mansão Power, três deles foram sorteados para participar de uma dinâmica, valendo um prêmio de R$ 10 mil. Por receberem picolés com a ponta laranja, Adriana e Dhomini, Rayanne e Victor e Silvia e André foram convocados a descer para o play.

A tarefa parecia simples, mas exigiu força e muita concentração dos casais. Sentados em cadeiras de costas um para o outro, cada par precisou encontrar o equilíbrio perfeito para levar a melhor.

Com os braços amarrados ao assento, um dos participantes deveria estender a perna para baixar uma estrutura contendo cenouras que deveriam ser retiradas da mesma pelo outro, utilizando apenas a boca, em dois minutos. No final, ganharia quem conseguisse encher uma cesta com mais legumes.

O cronômetro foi ligado e os famosos deram tudo de si. Após fortes emoções, Rayanne e Victor foram declarados campeões com 26 cenouras na conta.

A volta para a Mansão foi embalada por muita comemoração e aquela boa explicação do que rolou para os companheiros de confinamento. Se a estreia do programa já contou com tantas emoções, imagine o que está por vir!

Confira na íntegra:

Acompanhe! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

