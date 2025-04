Da Suíte Power ao perrengue: veja como ficou a distribuição dos quartos A estreia do Power Couple Brasil 7 foi marcada por uma prova que definiu os donos das acomodações Novidades|Do R7 30/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h52 ) twitter

A distribuição dos cômodos foi tensa! Reprodução/RECORD

O jogo começou para valer no Power Couple Brasil 7! Logo na estreia, os casais participaram de uma atividade intitulada ‘Gelateria’. Eles não sabiam, mas os sabores de sorvetes que escolhiam para seus adversários, definia os quartos que cada um iria dormir na primeira semana. Durante a dinâmica, rolaram até faíscas!

Rafa Brites e Felipe Andreoli explicaram a atividade. Ao ser sorteado na urna, um casal ia até o balcão e escolhia um sorvete que representasse outro casal participante, e entregava o envelope a eles. Os sabores estavam acompanhados de significados:

Abacaxi: ácido e espinhoso.

Cacau: adoça o ambiente.

Cupuaçu: apesar da casca grossa, é um doce.

Jabuticaba: autentica e brilhante.

Jaca: difícil de engolir.

Kiwi: parece estranho, mas é super descolado.

Melancia: adora aparecer.

Pêssego: estraga fácil.

Romã: majestosa e chamativa.

Uva: parece doce, mas pode azedar.

Geladinho de água: falta sabor.

Picolé de chuchu: sem graça.

Perceberam? Os sorvetes tinham os nomes dos quartos, mas até o momento da atividade, os competidores não faziam ideia do significado disso.

Eles começaram distribuindo os sabores com elogios, evitando brigas, mas na vez de Ana Paula e Antony, o caldo começou a engrossar. Eles deram o abacaxi, ácido e espinhoso, para Carol e Radamés Furlan, e a judoca não alfinetou: “Eu sou espinhosa, viu? Não tem a ver com o Rada, mas comigo tem!”

O climão já estava instaurado, até que Emilyn Marçal e Everton Neguinho colocaram fogo no jogo, dando a jaca, difícil de engolir, para Giovanna e Diego. Segundo o apresentador, o influencer chegou botando a banca: “A gente viu ambição demais na sua fala. Isso pode ser perigoso!”

A distribuição de envelopes terminou, e os casais precisaram abrir as cartinhas para prosseguir com os comandos. Teve troca de quartos e reviravolta. Gi e Diego conseguiram sair do quarto jaca direto para o Romã, que é a suíte Power. Já Emilyn e Everton, perderam o cômodo melancia para Tali e Rafa, que trocaram o card do geladinho de água, deixando a barraca para os adversários. Neguinho apontou: “Antes uma barraca do que um perrengue!”

Veja como ficou a distribuição de quartos:

Romã: Gi e Diego

Cacau: Cris e Kadu

Pêssego: André e Silvia

Jabuticaba: Eros e Gi

Abacaxi: Bia e Gui

Cupuaçu: Carol e Radamés

Uva: Adriana e Dhomini

Kiwi: Tali e Rafa

Melancia: Rayanne e Victor

Sala: Ana Paula e Antony, Fran e Júnior, Nat e Eike

Perrengue (jaca): Gretchen e Esdras

Barraca: Emilyn e Everton Neguinho

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

