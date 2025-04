Dinâmica define a divisão de quartos na primeira semana de confinamento | Power Couple

A sétima temporada do Power Couple começou com uma dinâmica para definir a divisão dos quartos na primeira semana de confinamento. Os casais tiveram que escolher um sabor de sorvete e direcionar aquele que mais combina com cada participante. Será que todos ficaram satisfeitos? Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!