Fofocas à meia-luz! Casais que dormem na sala da Mansão Power detonam rivais Sem um quarto para chamar de “seu”, os ocupantes do sofá se juntaram para refletir sobre o começo do jogo e hablaram Novidades|Do R7 01/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 01/05/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-





Mesmo com o clima pacífico, os casais não param de afiar a língua Arte/R7

Parece que o clima está esquentando cada vez mais entre os competidores do Power Couple Brasil 7. Enquanto a maioria descansava no conforto dos seus quartos na Mansão Power, os casais que precisaram se acomodar no sofá da sala aproveitaram a madrugada desta quinta (1º) para deixar a fofoca rolar solta e, claro, detonar os rivais.

Desde estratégias de jogo até opiniões sobre os adversários, Ana Paula e Antony, Fran e Junior e Nat e Eike “hablaram” sobre tudo e mais um pouco. No calar da noite, os murmurinhos dominaram o ambiente e o que não faltou foi opção de voto para a formação da primeira DR da temporada.

Francine começou abrindo o jogo e revelou que, até então, o alvo principal dos “Bilus” está no quarto kiwi. Ou seja, Tali e Rafa Pessina. Contudo, a influenciadora contou, também, que caso algo “dê errado” com primeiro casal, Carol e Radamés são os próximos da fila.

‌



Em seguida, o trio de casais chegou em um consenso sobre uma ideia de voto. “Dhomini [e Adriana]?”, questionou Fran. O “sim” veio de todos e Ana Paula acrescentou sobre o apresentador: “Não faz nada aqui”.

Se liga:

‌



Hora de jogar! Casais da sala falam sobre opções de voto



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/oKUaUvih99 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Aprofundando a discussão sobre o casal do quarto uva, os competidores resolveram opinar sobre a relação de Adriana e Dhomini. Pelo visto, o ciúme do apresentador com sua esposa está excessivo na visão dos outros casais.

Eike Duarte resolveu agregar na conversa e compartilhou uma situação que envolve o tópico. “Eu estava me dando muito bem com a Adriana e teve uma vez que ela estava chorando e eu a abracei. Se ‘bobear’, [ele] está com ciúme até de mim também”, refletiu o ator.

‌



Olha só:

A relação de Dhomini e Adriana continua dando o que falar entre os casais 😬



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/53HeB3Fiu2 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Após muitas análises sobre esse momento inicial da competição, os casais desabafaram sobre o clima que está sendo instalado na Mansão. “Juro para vocês, eu achei que não ia dar ‘treta’ assim”, confessou Fran. “Rápido demais”, adicionou Ana Paula.

Além de mandar a real para os colegas, Eike ainda estimulou uma reflexão sobre a disputa que vão enfrentar nesta quinta (1º): “Vai ficar cada vez pior. Na Prova dos Casais, vão ser todos juntos eliminando os outros”.

Veja:

Eles acharam mesmo que não ia ter treta nessa temporada? 💣



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/GX1JlBMARZ — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Eita, o parquinho vai pegar fogo e você não pode ficar de fora dessa!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Labirinto e caligrafia! Veja como foi a primeira Prova das Mulheres do Power Couple

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Power Couple Brasil 7 começou com uma Prova das Mulheres emocionante! As esposas perderam o fôlego no desafio, enquanto os maridos fizeram suas apostas e passaram sufoco assistindo às amadas. Só dois casais garantiram a grana. Entenda!