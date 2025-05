Banheiro interditado e divisão de comida: veja os tópicos da reunião de condomínio da Mansão Power Pelo visto, não é só a competição que está esquentando no Power Couple Brasil; entenda o que rolou! Novidades|Do R7 30/04/2025 - 22h16 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h16 ) twitter

Quanto tempo será que a política da "boa vizinhança" vai durar? Reprodução/PlayPlus

O Power Couple Brasil 7 começou a todo vapor e já rolou de tudo um pouco entre os participantes. Nesta quarta (30), foi convocada uma reunião de condomínio para tratar dos mais variados assuntos que envolvem a convivência no confinamento. Mesmo com o clima de colaboração, não faltaram farpas.

Apesar de todo o conforto proporcionado pela Mansão Power, os novos moradores já se depararam com situações incômodas e aproveitaram o momento para colocar todos os pingos nos “is”. Na presença de todos os casais ao redor da mesa de refeições, Victor Pecoraro abordou a primeira pauta e, a partir de então, todos puderam opinar na discussão.

O tópico inicial foi a questão das comidas. Victor começou pontuando a importância de racionalizar e dividir um dos queridinhos da cozinha: os ovos. “Para a gente começar a ter um pouco mais de consciência dos alimentos”, afirmou o ator.

Antes mesmo que ele pudesse continuar, Gretchen interviu e soltou o verbo: “Tem que falar da granola, que acabou no primeiro dia, da aveia, da castanha. Se tem um vidro só de granola, vamos lembrar que tem uma semana para acabar, então vamos ter que dividir e segurar a onda”.

‌



Confira:

Reunião na cozinha! Casais estão conversando sobre a divisão de comida 😬



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/H8Y1tynd5p — Power Couple Brasil (@powercouple) April 30, 2025

Além disso, a se usou de exemplo para dar um conselho aos casais: “Eu não como ovo cozido. Se sobrar a minha parte [dos ovos], eu já dou para quem gosta. Então quem não consome [algum alimento], se sobrou, dá para alguém”. Preciso na fala, Kadu Moliterno determinou sobre essa divisão: “Tem que ter uma matemática”.

‌



Contudo, Victor voltou a falar e mostrou que, além da contagem, é preciso ter bom senso. “Quanto aos ovos, dá para contar. Em questão dos alimentos, como cereais, a gente tem que ter consciência, pensando no amiguinho que come também”.

Trazendo mais um ponto de reflexão, Adriana Leizer mandou a real: “Acho que como a gente está muito tempo ocioso, dá vontade de vir na cozinha e comer toda hora. Mas, a gente vai ter que segurar o estômago e a ansiedade”.

‌



Se liga:

"A gente vai ter que segurar o estômago", diz Adriana.



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/piX9wXnghw — Power Couple Brasil (@powercouple) April 30, 2025

Após ouvir as questões da falta dos alimentos, Radamés olhou por outro lado e levantou a pauta do desperdício que acontece quando uma refeição é preparada em grande quantidade no intuito de atender a todos. “Acho que é a empolgação do início [do reality]”.

Pensando nisso, Carol Furlan deu uma ideia que pode solucionar todos os problemas: “Acho que as refeições principais, como almoço e jantar, daria para a gente pensar em um coletivo. Já as refeições isoladas, como café [da manhã] e lanche da tarde, cada um faz o seu para não ter desperdício”. Além disso, a esposa do ex-peão pontuou que legumes e verduras precisam de mais atenção, pois estão estragando.

No “comando” da maior parte da reunião, Gretchen aproveitou para abrir o espaço de fala para quem quisesse pontuar qualquer coisa relacionada à convivência na Mansão. Aproveitando o gancho, Talira revelou sobre Rafa Pessina: “Ele cozinha, e às vezes fica constrangido de ir [no ambiente]”. Deram a ideia, também, de revesar a posição de “chef” de cozinha.

Seguindo nos tópicos de incômodos, Eros Prado jogou uma polêmica na roda com uma boa dose de humor. “Eu não comi ovo, mas tive a oportunidade de jogar no lixo a caixa [vazia] que sobrou”. Os casais entraram, então, no tópico da limpeza da Mansão.

Assumindo as rédeas dos apontamentos, Gretchen expôs seus incômodos referentes ao banheiro feminino da sala: “Não estão puxando a descarga, teve calcinha jogada e eu só vi dois ou três casais limparem”. Em seguida, a atriz propôs combinar uma escala da limpeza entre os eles e introduziu o marido para comentar sobre o banheiro masculino.

Veja:

Gretchen está hablando sobre a organização na Mansão Power 🔥



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/AD5CIP0oFW — Power Couple Brasil (@powercouple) April 30, 2025

“Homens, ao utilizar o banheiro, ter a paciência de deixar a última gota [de urina] cair dentro do vaso sanitário é muito importante. Porque isso mostra como você pensa nos outros ao invés de deixar cair fora”. Desabafou Esdras.

Aproveitando o assunto, André compartilhou uma revolta que sentiu ao utilizar o banheiro masculino: “O chão chegou a me dar nojo. Eu peguei a minha toalha de rosto, limpei e dei para a Silvia lavar, porque não tinha condições de usar o banheiro”.

Ainda no tópico de higiene, Everton não conseguiu segurar suas opiniões em relação à pia da cozinha. Segundo o apresentador, ele e sua esposa tem ajudado até demais na louça “Hoje a Emilyn acordou e disse para mim ‘nós não vamos ajudar na louça’, porque a gente tem lavado até o que não é nosso. E se ninguém pegar o seu próprio [prato sujo], lavar e guardar, vai acumular”.

Além disso, o apresentador alfinetou os casais quanto ao acúmulo sujeira na pia: “Não sei como é na casa de vocês, mas na minha, a gente limpa a pia também e não deixa comida no ralo”.

Assista:

Eita! "Não sei como é na casa de vocês, mas na minha a gente limpa a pia", diz Everton 💣



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/YPsfwNDHfJ — Power Couple Brasil (@powercouple) April 30, 2025

O lixo também entrou em pauta e Natália resolveu atentar os casais quanto ao recipiente destinado ao descarte: “Vocês têm que puxar um pouco o saco para jogar o lixo, se não, cai fora. Os meninos lavaram hoje a caixa e já está imunda, nojenta de novo”.

Considerando todas as questões abordadas na reunião, Gretchen observou sobre o espírito de cooperação: “Teríamos limpado a casa toda se a gente tivesse se juntado. Temos que fazer isso toda semana, não vai pesar para ninguém”. Concordando com a ideia, Eros adicionou: “Fazendo [a limpeza] juntos, a gente até se diverte”.

Mostrando que está disposto a ajudar, o humorista ainda ofereceu o banheiro do seu quarto para quem precisar utilizar o da sala e estiver ocupado. “Respeitando o quarto do outro, entendendo que ali estão as coisas deles e que a gente tem que deixar do jeito que a gente encontrou”, disparou Gretchen.

Finalizando a reunião que convocou, a atriz anunciou o jantar: “É isso! E hoje, tem ‘canjão’ para todo mundo”. Aclamada pelos companheiros de confinamento, a artista foi aplaudida e ainda teve quem sugeriu: “Gretchen para presidente”.

Confira o momento:

Fim da reunião! "Gretchen para presidente" 😂



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos pic.twitter.com/aXbhyJBlrv — Power Couple Brasil (@powercouple) April 30, 2025

Parece que, quando se trata de alimentação e limpeza, os casais conseguiram chegar em um consenso. Quanto tempo será que a paz vai durar na Mansão Power?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Labirinto e caligrafia! Veja como foi a primeira Prova das Mulheres do Power Couple

