Antony consola esposa após desafio e diz: ‘Não é a Ana Paula que eu conheço’ | Power Couple

Os primeiros casais a realizarem a Prova dos Homens voltaram para a Mansão Power e conversaram sobre as respostas erradas. Ana Paula ficou desestabilizada com o erro deles e Antony consolou sua esposa. “Não é a Ana Paula que eu conheço”, comentou. O ator também reforçou na conversa que precisa que a empresária esteja com ele no jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!