Quebra-Power a caminho! André conta fofoca e Rayanne se enfurece com comentários de Francine: 'Inveja' Os burburinhos estão a todo o vapor no Power Couple Brasil 7 Novidades|Do R7 01/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h12 )

Será que Rayanne aguenta segurar a raiva até o Quebra-Power? Reprodução/PlayPlus

Aceita uma xícara de fofoca fresquinha? Teve bafafá nesta quinta (1º), envolvendo os nomes de Rayanne e Francine no Power Couple Brasil 7. André repassou uma conversa que ouviu para Victor, e o marido fez questão de alertar a esposa. Entenda!

Tudo começou com uma fofoquinha básica. André ouviu algumas falas de Francine sobre Rayanne, e decidiu contar tudo para Victor. Segundo o motorista, a influenciadora estava falando mal da atriz e alegando que ela não é Miss Brasil. Pecoraro não perdeu tempo e repassou as informações para a amada.

Ray ficou muito brava ao saber da conversa, pois disse que já estava observando um clima estranho com Francine: “Venho percebendo que ela tem uma parada comigo, não sei se é inveja. A partir do momento que o pessoal fala que fui Miss Brasil e ela diz que não, tentando me inferiorizar, isso me passa inveja, me passa que sou mentirosa e que ela tem perseguição comigo”, soltou.

Rayanne afirma que se sentiu inferiorizada pelos comentários de Francine e dispara: "Isso me passa inveja." 💥



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥

Victor também estava incomodado, e chegou a chamar a oponente de suja e desinformada, alegando que a esposa recebeu o prêmio internacional. O ator questionou: “Ela foi pesquisar tua vida inteira?”

A atriz saiu no quarto, onde conversava com o marido, e foi atrás de André. Na varanda, ela explicou ao motorista que nunca sentiu uma abertura de Francine para se aproximarem. Ray acha melhor não conversar com a oponente, e pretende jogar tudo no Quebra-Power.

Gi Prado quis entender o motivo do nervosismo da amiga, Rayanne contou sobre a fofoca e também que descobriu uma movimentação de Fran para despejar votos dos casais nela. Inconformada, a atriz apontou: “Ela tá querendo me desmerecer, apagar minha luz. Não a conheço, nunca vi na vida!”

Será que ela aguenta segurar essas informações até domingo?

Assista:

O desabafo continua no quarto 👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD.

