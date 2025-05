Fofura! Rafa Brites registra os pais gargalhando com a Prova dos Homens no Power Couple A família da apresentadora representou o Brasil se divertindo com o desafio do reality de casais Novidades|Do R7 01/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 01/05/2025 - 11h47 ) twitter

Você também caiu na risada com a atividade do reality? Reprodução/Instagram

Rafa Brites surpreendeu os fãs com um registro cheio de amor nas redes sociais! A apresentadora gravou os pais, Potiguara e Maria, assistindo à Prova dos Homens e gargalhando com as cenas do Power Couple Brasil 7. Ela estava em casa com a família enquanto acompanhava o maridão, Felipe Andreoli, comandar o programa.

Rafa comentou no vídeo: “Para mim já valeu o sucesso do Power Couple, meus pais morrendo de rir aqui na sala, Felipe Andreoli. Meu pai, gauchão sério, morrendo de rir, e minha mãe chorando até!”

O pai da apresentadora caiu na gargalhada ao ouvir a fala de Emilyn para Everton. O participante não conseguiu sair do lugar na prova, e a esposa confessou que estava “rindo com respeito”: “Tirou sarro dele”, comentou Potiguara.

Veja o momento:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple:

share Após assistirem suas esposas darem tudo de si na estreia do Power Couple Brasil 7, foi a vez dos maridos representarem na Arena Power, na Prova dos Homens de quarta (30). No solo, eles fizeram as amadas perderem o fôlego e muitas viram suas apostas irem pelos ares; entenda o que rolou!