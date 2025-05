Ana Paula e Antony já estão na próxima DR do Power Couple Brasil Com 27,47% dos votos, o casal levou a pior e foi parar direto na berlinda Novidades|Do R7 02/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 02/05/2025 - 00h07 ) twitter

Quem será que vai se juntar ao casal e correr risco de eliminação? Arte/R7

O público já sabia que não haveria eliminação na primeira semana do Power Couple Brasil, porém, os participantes nem imaginavam. Ana Paula e Antony levaram o maior susto nesta quinta (1º), por acreditarem que corriam risco de sair da competição. De qualquer forma, a notícia foi negativa, eles já estão na primeira DR valendo eliminação da temporada.

Após se darem mal na Prova dos Casais e caírem na DR falsa, o casal foi o menos votado pelo público, recebeu apenas 27,47% dos votos e acabou carimbando o passaporte para a berlinda que vai, de fato, eliminar.

Agora, resta descobrir qual será o casal com menos saldo da semana e o mais votado pela Mansão para formar a primeira DR oficial do programa, com um deles correndo perigo de deixar a competição. A berlinda acontece nesta quarta (7) e você não pode perder!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

