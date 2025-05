Gretchen solta o verbo após beberem leite de aveia de Esdras: ‘Coisas medíocres não me atingem!’ O marido da Rainha do Bumbum é alérgico à caseína, a proteína do leite de vaca Novidades|Do R7 07/05/2025 - 16h11 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h11 ) twitter

Ela fechou a cara e deu o recado! Reprodução/PlayPlus

Aos desavisados de plantão, Gretchen afiou a língua e mandou um discurso nada amigável no Power Couple Brasil! Algum participante bebeu o leite de aveia que a dançarina deixa separado para Esdras e ela entendeu como provocação. O marido da Rainha do Bumbum tem alergia à caseína, a proteína do leite de vaca, por isso, só se alimenta de bebidas vegetais.

Gretchen entrou na sala e convocou todos para um recado: “As coisas medíocres não me atingem. Todo mundo aqui sabe que o Esdras toma leite de aveia por causa da caseína, não da lactose! Hoje deixei dois dedos de leite, não tomei o leite dele, deixei minha proteína com leite normal, porque eu posso, para que amanhã ele tivesse o leite. Já tinham mexido antes, hoje acabaram com o leite de aveia!”

Todos estavam com caras assustadas, ouvindo atentamente. Ela prosseguiu: “Então é assim, querem fazer? Problema de vocês! A minha resposta é de outra forma, eu não vou fazer barraco. Vocês não estão atingindo a mim”, explicou, dando a entender que seus inimigos estão prejudicando seu marido.

Ela terminou o discurso alegando que ‘depois dará a resposta’, se referindo às Esferas do Poder que serão abertas durante a formação da segunda DR.

Quem será que tomou o leite? Ninguém se pronunciou!

Assista:

Recado dado! 🚨 Gretchen avisou aos participantes mais uma vez da alergia alimentar que Esdras tem 🔥



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/Gvo8L9ZdRC — Power Couple Brasil (@powercouple) May 7, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

