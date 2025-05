Victor e Rayanne

Apesar do grande porte do ator poder dificultar o seu desempenho na missão, ele deu um show nas alturas e finalizou a Prova com sucesso. Na hora de dar a notícia para a amada, Andreoli ainda combinou com Victor de enganar a atriz com um resultado falso e ela caiu direitinho na pegadinha. Ao descobrir a verdade, Ray até se emocionou

Reprodução/RECORD