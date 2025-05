Leite da discórdia! Giovanna confessa para Gretchen que tomou a bebida ‘exclusiva’ de Esdras Após bronca da cantora na Mansão, a influenciadora se sentiu culpada e resolveu abrir o jogo; se liga Novidades|Do R7 07/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qual será o próximo alimento a movimentar a Mansão? Reprodução/PlayPlus

Os alimentos não param de causar discórdia no Power Couple Brasil, e o leite de aveia movimentou a Mansão nesta quarta (7). Ao descobrir que alguém havia consumido a bebida vegetal que guarda especialmente para o marido, Gretchen resolveu falar poucas e boas para os competidores e deixou claro, mais uma vez, as condições de Esdras.

O músico é alérgico à caseína, proteína presente no leite da vaca, por isso, só pode consumir o outro tipo do laticínio. Contudo, outros moradores da Mansão também consomem a bebida e, após Giovanna dar uns goles no leite “proibido”, a influenciadora se sentiu culpada pela bronca que todos levaram da cantora.

Sem conseguir guardar as tensões, o casal da barraca resolveu conversar com a artista para abrir o jogo. Antes do jantar, Giovanna e Diego foram até o quarto de Gretchen e confessaram a autoria do feito.

Agindo contra o esperado, a cantora recebeu bem a notícia e explicou que a alergia do marido é tão grave que ele pode até sangrar ao consumir o leite tradicional.

‌



Em seguida, ela chegou a questionar quanto Giovanna pretendia consumir. “Por você ter falado [da condição de Esdras], eu pensei em tomar o mínimo possível, porque tenho a consciência que ele tem esse problema de saúde”, explicou a influenciadora.

A artista pareceu compreender a situação e revelou que o marido nem sequer gosta do leite de aveia, pelo contrário, mas é obrigado a tomar. Já Giovanna, confessou que ama esse produto e até chegou a pedir mais para a produção do programa.

‌



Veja:

"Você vai consumir quanto?", pergunta Gretchen para Giovanna sobre bebida de aveia



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 😎 pic.twitter.com/nhYiNIIjTn — Power Couple Brasil (@powercouple) May 7, 2025

Mesmo reconhecendo que a influenciadora gosta do alimento, Gretchen, de início, não abriu mão dos quatro litros semanais enviados para a Mansão: “É a conta certa. Se mandassem cinco litros, ficava um para você”.

‌



Tentando amenizar ainda mais a situação, Diego interviu e pontuou: “A gente só não queria que ficasse uma imagem como você falou que estavam fazendo isso para provocar”.

Sem hesitar, Gretchen explicou a fala: “Não achei que eram vocês [que haviam bebido]. Nem passou pela minha cabeça”. Além disso, a cantora confessou que, na verdade, pensou que Talira e Rafa teriam tomado o leite em questão, por isso ela se exaltou.

Confira:

Gretchen: "Eu não achei que era vocês" 🥛



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 😎 pic.twitter.com/RM3MVbYjv8 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 7, 2025

Entrando na pauta de afinidades na Mansão, a artista tocou em um tópico sensível para o casal ao soltar o verbo sobre os melhores amigos dos influenciadores na competição: “O meu relacionamento com vocês não tem nada a ver com eles. Você veio me pedir desculpa, não na frente de todo mundo para fazer ‘auê', você pediu para mim, olhando no meu olho. Isso é verdadeiro”.

Justificando a atitude de ter ido conversar com a cantora sobre o assunto, Giovanna desabafou: “Eu gosto sempre de falar as coisas na cara. Tanto é, que eu estava com esse sentimento muito [forte] dentro de mim”. A influenciadora disse, também, que cogitou esperar para abordar o tópico na votação, mas Gretchen logo determinou: “Não precisa expor publicamente”.

Ainda inconformada com a exposição feita pela própria artista mais cedo, a loira contou que se sentiu muito mal com as piadas feitas pelos outros competidores sobre olharem nas câmeras para descobrir quem havia tomado o leite. Tentando acalmá-la, Gretchen propôs uma solução: “Relaxa, vamos falar com a produção para mandarem mais um pouco [do leite], já que você gosta”.

Aproveitando a oportunidade de resgatar outra treta alimentícia que teve com a cantora, Diego afirmou: “Só para deixar claro, nem a questão do leite, nem a questão da carne foram de propósito”.

Se mostrando compreensiva, Gretchen garantiu: “Relaxa, isso já passou. Foi muito legal você me chamar aqui, quando for assim, podem falar comigo. E não falem na frente dos outros para não dar margem para as pessoas te atacarem. Vocês já resolveram seus problemas comigo, ponto final”.

Se liga:

Após conversa, Gretchen abraça Giovanna e Diego



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 😎 pic.twitter.com/ghRACncdPz — Power Couple Brasil (@powercouple) May 7, 2025

A conversa terminou em beijos e abraços. Será que o clima de paz tem data de validade na Mansão Power?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dicionário Power! Confira os termos mais usados no reality de casais

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Referência! Chegou a solução de todos os problemas dos novos fãs de Power Couple Brasil! Se você não sabe o significado de algum termo usado no reality, ou ficou curioso sobre o dialeto peculiar dos casais, o Dicionário Power está na área para te ajudar. Divirta-se!