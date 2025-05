Gretchen compartilha detalhes da cerimônia de casamento com Esdras: ‘Parou a cidade’ Juntos desde 2020, o casal de artistas movimentou a Mansão Power ao contar um pouco da sua história; confira! Novidades|Do R7 06/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h04 ) twitter

Quem não ama uma história de amor? Reprodução/PlayPlus

Além de muita treta, adrenalina e reviravoltas, não faltam momentos de fofura entre os “mozões” no Power Couple. Na noite desta terça (6), Gretchen aproveitou o jantar para compartilhar com os casais um pouco da sua história ao lado de Esdras e comoveu todos com cada detalhe da cerimônia marcante do seu casamento.

Juntos há cinco anos, a atriz e o músico se conheceram durante um evento na cidade natal do saxofonista, Belém (PA), pouco antes da pandemia de 2020. Apaixonados, os dois resolveram morar juntos logo no início da quarentena e não se desgrudaram mais.

Desde a escolha do seu vestido branco, até a sua chegada no altar, Gretchen revelou tudo, fazendo os olhos dos outros casais brilharem. Segundo a artista, cada detalhe foi pensado com carinho e até os calçados dos noivos estava combinando no grande dia. “Parou a cidade”, comentou a cantora sobre o evento.

Encantados com a história, Rayanne e Victor, Cris e Kadu, Bia e Gui, Gi e Eros e Ana Paula e Antony conseguiram até mesmo imaginar cada cena descrita pela atriz e também deram muita risada com os momentos cômicos da história.

“Eu entrei sozinha e ele ficou no altar tocando (saxofone). E falei ‘ele vai ficar emocionado e com o sax, não dá [para tocar chorando]’. Mas, ele segurou a onda”, explicou Gretchen sobre o momento mais esperado da cerimônia.

Confira um momento:

Fofos! 🥰 Gretchen conta sobre o casamento com Esdras para os outros casais



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/zlX2V0TEId — Power Couple Brasil (@powercouple) May 6, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

