Márcia Fu aumenta as expetativas para o Terapia de Casais ao analisar jogo de Radamés: 'Um rato' No primeiro encontro com Rafa Brites e Felipe Andreoli, a nova terapeuta mandou a real sobre a primeira semana do Power Couple Novidades|Do R7 05/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h08 )

O que será que a apresentadora vai aprontar? Reprodução/RECORD

Ex-atleta, ex-peoa, apresentadora e, agora, terapeuta! Márcia Fu está de volta à tela da RECORD para entregar muito humor e opiniões no Power Couple Brasil. No comando do Márcia Terapia, a queen vai conversar semanalmente com os casais eliminados do reality e ainda participa do programa ao vivo dos domingos com análises polêmicas do Quebra Power e de tudo que rolou na semana.

Em seu primeiro encontro com Rafa Brites e Felipe Andreoli, Márcia arrancou muitas risadas do casalzão e ainda deu um gostinho do que está por vir nesta temporada do reality. Logo de início, Fu mandou a real sobre o que está achou da primeira semana: “Eu gostei, os casais estão se posicionando e querendo buscar o dinheiro. Tem que mostrar para que veio”.

Rafa aproveitou para lembrar dos encontros marcados que tem com Márcia aos domingos e Andreoli indagou: “Está preparada?”. Sem hesitar, a queen garantiu: “Preparadíssima”.

Aproveitando a oportunidade, Andreoli questionou a nova terapeuta de casais sobre suas opiniões em relação ao jogo do seu ex-companheiro de confinamento, Radamés. “O Brasil quer saber: está mais para um homem, ou para um rato?”, brincou o apresentador.

Entrando na onda, Fu confessou: “Um rato”. Além disso, ela reconheceu que Carol Furlan está tomando as rédeas das estratégias e colocando o marido na linha.

Os três aumentaram ainda mais a expectativa do público para os encontros semanais. “A doutora Fu vai estar aqui com a gente”, comemorou Rafa. No final do papo, Andreoli ainda avisou: “Preparem-se para muitas ‘cortadas’ no Márcia Terapia”.

Confira:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Montanha-russa de emoções! Primeira semana do Power Couple entrega adrenalina, tretas e surpresas

Com um elenco explosivo, Mansão temática novinha em folha e um casalzão no comando, o Power Couple Brasil voltou com tudo para a tela da RECORD. Desde a grande estreia na terça (29), os 14 casais famosos já passaram por provas radicais, quebra-powers, surtos e muita diversão. Relembre o que rolou na primeira semana do programa