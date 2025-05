Língua afiada e tour! Vetados das provas, Ana Paula e Antony curtem Mansão Power Apesar de abalados com a proibição, o casal aproveitou o momento para visitar todos os quartos, soltar a voz em cantorias e ‘hablar’ sobre os rivais Novidades|Do R7 05/05/2025 - 11h33 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que você faria se estivesse na mesma situação? Reprodução/PlayPlus

Mesmo com o ritmo intenso do Power Couple Brasil, o #CasalBlindado precisou dar uma pausa nas disputas do reality. Após receberem a menor quantidade de votos do público na primeira DR da temporada (27,47%), Ana Paula e Antony garantiram vaga na próxima berlinda da temporada e correm risco de eliminação.

Além de precisar controlar a ansiedade até o resultado, que acontece nesta quinta (8), o casal foi vetado de todas as provas da semana. Enquanto os demais competidores desceram para o play na Prova das Mulheres, que vai ao ar nesta segunda (5), eles desfrutaram da Mansão vazia.

Aproveitando o momento a sós, o casal fez de tudo um pouco e uma das primeiras ideias foi visitar os quartos que ambos ainda não conheciam, já que estão dormindo na sala desde a estreia do programa. Os cômodos frutados chamaram a atenção dos dois tanto pelo design como pelos aromas e os influenciadores ainda escolheram um favorito: o abacaxi.

Olha só:

‌



O tour começou e as avaliações também! O casal está dando pitaco nas decorações dos quartos 😁



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/apy8Yl77DB — Power Couple Brasil (@powercouple) May 3, 2025

Com tempo de sobra, claro que os rivais virariam assunto e Ana Paula argumentou sobre uma das falas de Radamés sobre o seu marido. Segundo a loira, não faz sentido o ex-jogador acusar Antony de querer chamar atenção. “Ele falou que você queria ‘se aparecer’. Para que, se já nasceu aparecido?”, indagou a influenciadora.

Além disso, eles também arrumaram as malas e chegaram a selecionar looks para o que está por vir no programa.

‌



Confira:

"Pra que ele quer se aparecer se já nasceu aparecido?" Diz Ana Paula sobre fala do Radamés em relação ao Antony...👀👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/jSBYs5ffyZ — Power Couple Brasil (@powercouple) May 3, 2025

Depois, Antony resolveu forrar o estômago e Ana Paula acompanhou o marido na mesa, mas, para limpar. Após higienizar grande parte da cozinha, o casal também lavou a louça. Evitando o silêncio, os competidores também entoaram canções juntos, relembrando suas músicas favoritas.

‌



Veja:

Momento de soltar a voz na Mansão Power 😂🤣 Aprovados? 🎤



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/7bCFQCZtqv — Power Couple Brasil (@powercouple) May 3, 2025

E por falar em hits, memórias dos melhores momentos da Festa Kiwi vieram à tona, como a coreografia que Antony estrelou com Gretchen, e o modelo desabafou: “Adorei a festa, a galera botou para quebrar. Pode mandar mais, Power”.

Contudo, o tempo ocioso dos dois não durou tanto como esperavam e os outros casais começaram a retornar da Arena Power. O que será que vem por aí?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Montanha-russa de emoções! Primeira semana do Power Couple entrega adrenalina, tretas e surpresas

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com um elenco explosivo, Mansão temática novinha em folha e um casalzão no comando, o Power Couple Brasil voltou com tudo para a tela da RECORD. Desde a grande estreia na terça (29), os 14 casais famosos já passaram por provas radicais, quebra-powers, surtos e muita diversão. Relembre o que rolou na primeira semana do programa