Casal favorito! Rafa Brites e Felipe Andreoli conquistam os fãs do Power Couple Na web, o público do reality da RECORD deixa claro que os apresentadores estão arrasando no novo desafio Novidades|Do R7 03/05/2025 - 10h58 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de talento, o casal tem carisma de sobra Reprodução/RECORD

Apesar de todas as torcidas do Power Couple Brasil 7, o favoritismo de um casal é consenso: Rafa Brites e Felipe Andreoli. Pela primeira vez no comando de uma atração juntos, os apresentadores provaram, em apenas uma semana de programa, que são mesmo ‘experts’ no que fazem.

Vivendo o reality por completo, Rafa testou os choques da Prova dos Casais que rolou na última quinta (1º) com o mozão, e nenhum dos dois escapou das descargas elétricas. “Acho que, como a gente está chegando no Power Couple, temos que honrar a nossa posição aqui, nessa oportunidade que a RECORD nos deu”, disse a loira antes de “arrastar” o marido para o temido desafio.

Aumentando ainda mais os ânimos do público, o perfil oficial da Teleimage, produtora do programa, divulgou o momento na web e os internautas deixaram uma chuva de elogios ao casalzão.

“A clássica Prova dos Casais mais eletrizante dos reality shows foi ar e é claro que Rafa Brites não ia perder a oportunidade de testar com Felipe Andreoli”, disse a legenda que acompanhou o vídeo que já viralizou. Além disso, teve até referência a outra temporada do reality nos dizeres.

‌



Os cometários, além de muitos emojis de risada, foram marcados por muitas confissões dos internautas sobre os apresentadores. “Estou vendo [o reality] por causa de vocês e estou gostando”, admitiu uma seguidora. “Essa temporada está sensacional”, disparou outra. Teve quem garantiu: “Vocês estão arrasando”.

Confira a publicação:

‌



No final, ainda fica o questionamento: “Qual prova não pode faltar nessa temporada?”. E aí, já sabe qual desafio você ainda quer ver?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gritaria, dedo na cara e deboche! Confira a reação dos casais na formação da primeira DR

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Será que alguém tinha dúvidas de que o elenco do Power Couple Brasil 7 está com sangue nos olhos pelo prêmio? Os competidores mostraram que não estão para brincadeira, e entregaram tudo de si na formação da primeira DR. Se liga!