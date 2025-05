Telefone sem fio? Boato sobre meritocracia gera climão na Mansão Power O jogo ainda não completou uma semana, mas já há casais se estranhando, fofoca rolando solta e aquela boa dose de discórdia; entenda o que rolou Novidades|Do R7 02/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h46 ) twitter

Será que o criador do boato vai ser revelado? Reprodução/PlayPlus

Não demorou para os boatos começarem a correr soltos pela Mansão Power, e Talira e Rafa foram surpreendidos com um mal-entendido envolvendo o nome do casal. No Power Couple Brasil, qualquer faísca pode virar uma explosão e uma bomba quase explodiu quando Rayanne e Victor resolveram investigar melhor um suposto comentário feito por Everton e Emilyn. Será que os danos vão ser contidos?

A história começou quando, segundo o ator, alguém revelou que o casal da barraca acreditava que os residentes do quarto kiwi não mereciam ganhar o reality por terem uma boa condição de vida fora de Itapecerica da Serra. Intrigado com a situação, Victor resolveu intervir e questionou Neguinho. Alegando inocência, o apresentador se prontificou a esclarecer as coisas para o casal que mora em Orlando, nos Estados Unidos.

Ao convocar os competidores para uma conversa privada, Everton fez questão de que o papo rolasse dentro do quarto e abriu o jogo: “Gente, o Victor disse que chegou um boato no ouvido dele de que nós falamos que vocês não mereciam ganhar o prêmio porque têm uma condição de vida melhor”.

Assista:

‌



Everton e Emilyn sentam para conversar com Talira e Rafael e resolver um boato que anda rolando na Mansão 🗣️



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/ACDhYQbvAS — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Além disso, o apresentador adicionou que, na fofoca, foi citada sua própria condição de vida difícil e de começo humilde para justificar a suposta opinião meritocrática e garantiu: “Isso não saiu da gente”.

Sem entender a procedência das informações, Talira teve como primeira reação questionar: “E da onde saiu o boato?”. Após Everton afirmar que não sabia, a influenciadora ficou ainda mais intrigada e se propôs a indagar Victor sobre o ocorrido.

‌



Na tentativa de provar a inocência do casal para os adversários, Emilyn desabafou: “Nós estamos falando com vocês exatamente porque independente de embate, a gente não acha que é mais merecedor [do grande prêmio] porque tivemos uma vida triste e sofrida. A gente não sabe o que acontece entre quatro paredes na casa de vocês”.

Concordando com a modelo, Talira disparou: “Todo mundo tem a sua história. O mérito aqui [no reality] é ir bem nas provas, conhecer seu parceiro, jogar com caráter e ser coerente nas coisas que fala. Não é sobre histórias”.

‌



Reforçando a fala da esposa, Rafa refletiu: “O jogo não é sobre [a vida] até chegar aqui, é a partir daqui. Então, nem faz sentido esse tipo de comentário”.

Tentando encontrar um culpado, Emilyn ainda supôs que Victor seria o causador da discórdia. “A gente não sabe se foi uma forma que ele usou para isso chegar [em vocês] e fazer um burburinho, qual foi o intuito dele”. Além disso, a modelo reiterou sobre o comentário: “A gente não fez isso”.

Confiando nos oponentes, Talira garantiu que acredita na palavra do casal. Rafa, apesar de não desconfiar, preferiu garantir que conversaria com Victor, até porque não levou a sério quando o ator comentou sobre o ocorrido pela primeira vez. “Nem acreditei, porque para mim é uma coisa tão surreal alguém se basear em achismo, então pensei que era uma ‘zoeria’, que não era sério”.

Se liga:

Rafael diz que não levou a sério a fofoca de não merecer o prêmio quando ouviu a primeira vez



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/adcORvDFfF — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Em seguida, Everton trouxe à tona sua imagem fora do programa e refletiu: “A única coisa que a gente tem é nome. Então, eu não quero que meus filhos que estão assistindo pensem ‘nossa, meu pai fez isso’. Não fiz e viemos aqui falar para vocês que não falamos um absurdo desse”. Depois disso, Rafa afirmou: “A gente acredita em vocês”.

A conversa terminou em um clima amigável e teve até espaço para risada. “Não existe paz aqui”, brincou Emilyn ao ver Rafa surpreso com os desdobramentos da situação.

Logo depois, Rayanne e Vitor foram convocados para o quarto kiwi e o papo rolou solto. A atriz, que parecia estar por fora do ocorrido, foi situada e, então, o ator explicou seu lado.

Segundo o ator, ao ouvir o suposto comentário em uma roda, ele não pensou duas vezes em questionar Everton sobre a autoria. Após o apresentador negar, ele o aconselhou a se explicar para Tali e Rafa. “Só para deixar claro”, afirmou.

Confira:

O telefone sem fio segue em pleno funcionamento! Dessa vez, Tali e Rafa foram entender a história com Rayanne e Victor 📞



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/aVUY0lEpuh — Power Couple Brasil (@powercouple) May 1, 2025

Os amigos discutiram sobre o assunto, relembraram detalhes anteriores da competição e ainda entraram no assunto de estratégias de jogo, chegando até a discutir os possíveis alvos de cada um na competição.

No final, não foi descoberto o verdadeiro autor do comentário. Será que essa história terá mais desdobramentos?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

