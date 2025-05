Grupos formados! Confira as alianças já definidas no Power Couple Não demorou muito para os competidores se dividirem em panelinhas Novidades|Do R7 05/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h07 ) twitter

Está curtindo a formação de grupinhos? Reprodução/PlayPlus

Grupos são inevitáveis em realities de confinamento, e no Power Couple Brasil não é diferente! Nos primeiros dias do programa, as afinidades deram o tom na Mansão Power, e até o momento, seguem firmes e fortes. Veja!

Com o perrengue de dormir na sala em comum, três casais formaram o primeiro grupinho do reality: Ana Paula e Antony, Fran e Junior e Nat e Eike. Por conta da amizade com o ator, Bia e Gui também se uniram a eles. Juntos, protagonizaram a polêmica combinação de votos em Tali e Rafa. Apesar da Ana não votar na produtora, foi alvo de críticas dela por omissão das informações, reforçando seu vínculo maior com os outros casais.

Outra aliança formada logo no primeiro dia foi a de Rafa e Tali com Giovanna e Diego. As meninas são inseparáveis, e Tali já chegou a dizer que o influenciador é seu “irmão” do coração. Há poucos dias, Silvia e André também ficaram bastante unidos a eles. Gi comentou: “Vai ser nós três na final!”

Confira:

Silvia pergunta se alguém já está pensando no look da final e Giovanna comenta: "Vai ser nós três!"



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/A9ElDhBgtq — Power Couple Brasil (@powercouple) May 5, 2025

Gretchen e Esdras se dão bem com a maior parte dos competidores, mas têm se aproximado bastante de Adriana e Dhomini, Cris e Kadu, Emilyn e Everton e Rayanne e Victor. Os atores, inclusive, escolheram o casal ‘gresdras’ para receberem as Esferas do Poder. Mesmo assim, os dez ainda não são um grupo definido.

‌



Rayanne também tem amizade com Gi Prado, que por sua vez, passa boa parte do dia ao lado de Carol Furlan. Será que nesta semana os grupos racham de vez, ou o reality permanece com as panelinhas?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

