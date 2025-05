Casal Power

Mesmo com o climão que foi instaurado entre os casais, teve quem comemorou uma grande conquista. Empatados com Cris e Kadu no ranking do saldo semanal, Gi e Eros fizeram um tempo melhor na Prova dos Casais e são o Casal Power da semana. Além de contar com as regalias da Suíte Power, o casal precisou reacomodar os competidores em todos os cômodos da Mansão

Reprodução/PlayPlus