Choro, tretas e prêmios trocados: veja os momentos principais do primeiro Quebra Power

A atividade gerou discussões entre os casais Reprodução/RECORD

O Power Couple Brasil é um jogo de posicionamento, e o primeiríssimo Quebra Power da temporada mostrou isso aos competidores! Os casais precisaram dar suas opiniões sobre os oponentes, e cada um reagiu de uma forma diferente: teve choro, discussões, climão na troca de prêmios, e mais. Entenda!

Na noite de sábado (3), a galera participou de um jogo valendo dinheiro. Eles precisaram acertar uma bolinha em um recipiente que se movimentava por trilhos. Os seis casais vencedores receberam prêmios que iam de R$ 3 a 15 mil. Essa atividade estava ligada diretamente ao Quebra Power de domingo (4).

Os vencedores foram:

1º Tali e Rafa - R$ 15 mil

2º Carol e Radamés - R$ 13 mil

3º Gi e Diego R$ 10 mil

4º Eros e Gi - R$ 5 mil

5º Ana e Antony - R$ 4 mil

6º Nat e Eike - R$ 3 mil

No Quebra-Power, esses seis casais ficaram de fora do jogo, e se sentaram em frente às plaquinhas com os valores dos prêmios. Os outros participantes responderam a várias perguntas, quem acertasse a mesma resposta do parceiro, era sorteado e poderia ter a oportunidade de eliminar oponentes do jogo. Os eliminados tinham o dever de trocar dois prêmios da atividade anterior.

Na primeira rodada, os participantes responderam quem era o casal mais romântico. Silvia e André deram a mesma resposta e foram sorteados pelos apresentadores. Eles eliminaram Bia e Gui, que por sua vez, trocaram os prêmios de Nat e Eike e Tali e Rafa, o menor pelo maior, gerando climão.

Bia caiu no choro, e Rafa Brites quis saber o motivo. Segundo Gui, a namorada escreveu a mesma resposta que ele, mas apagou e mudou de ideia, pois não sabia se ‘Gretchen’ estava escrito corretamente. Felipe Andreoli aproveitou a deixa: “Gretchen, depois passa esse tutorial, por favor!”

Seguindo a atividade, rolou briga na pergunta sobre o casal mais treteiro. A maioria escreveu Ana e Antony, devido à reação deles na formação da DR. Porém, Emilyn e Everton apontaram Gi e Diego. Eles têm uma treta forte desde a primeira dinâmica do reality, e quebraram o pau na atividade: “São muito contraditórios, não dá para saber quando vão atacar ou não”, disse Giovanna.

Veja a discussão:

Também rolou treta quando André e Silvia indicaram Ana e Antony como o casal mais briguento. Ela contou que se sentiu oprimida durante a votação, e o motorista explicou o motivo de xingar Antony: “Antes de te chamar de insignificante, você falou o que para mim? O que você tem a ver se eu não faço nada? Você falou que minha mulher passava creme nos meus pés!”

O casal negou a fala, mas Victor confirmou: “Falou que ele ficava o dia inteiro sentado e olhando para o nada enquanto a mulher passava creme.” Andreoli brincou: “Queria eu ter um creminho no pé!” A atividade seguiu, e Cris e Kadu foram sorteados, eliminando Silvia e André. Por sua vez, eles trocaram o prêmio de Ana e Antony, que estavam com R$ 13 mil, pelo de Carol e Radamés, R$ 4 mil. Ana alfinetou: “Tudo bem, não me senti oprimida!”

Ainda rolaram perguntas desafiadoras, como qual é o casal mais baixo astral, ou quem não tem nada a ver com seu par. Um dos competidores mais escolhidos nessas questões negativas foi Rafa e Talira.

Ao final do jogo, Rayanne e Victor levaram a melhor, e escolheram garantir R$ 10 mil na conta, dando as Esferas do poder para Gretchen e Esdras.

Veja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

