Treta renovada! Entenda detalhes da discórdia instalada entre Giovanna e Diego e Everton e Emilyn No primeiro Quebra Power da temporada, os casais bateram boca e Felipe Andreoli interviu Novidades|Do R7 06/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De qual lado você está nessa treta? Reprodução/RECORD

Apesar de todas as reviravoltas que podem acontecer no Power Couple Brasil, alguns desafetos nunca mudam. Pelo visto, a relação turbulenta entre Giovanna e Diego e Everton e Emilyn está se concretizando como eterna.

O primeiro Quebra Power da temporada contou com faíscas de sobra e, claro, que não poderia faltar um desdobramento dessa treta antiga que já virou um clássico na Mansão. Mas, você sabe como tudo isso começou?

Provando que o contrário de “amor à primeira vista” também existe, Everton e Emilyn já não foram com a cara de Giovanna e Diego no dia em que se conheceram. Isso porque, segundo o apresentador, o influenciador teve uma fala que o desagradou por excesso de ambição.

A discórdia começou já na primeira dinâmica da temporada, quando os casais precisaram atribuir sabores de sorvetes aos outros com base nas características de cada fruta. Ao entregar o envelope da jaca (difícil de engolir) para os futuros rivais, Everton resgatou o comentário que considerou problemático para explicar a escolha.

‌



Pegos de surpresa com o posicionamento, Giovanna e Diego não engoliram a justificativa, mas aceitaram a fruta. “Não acho que [a ambição] seja um problema, mas se eles se sentiram ameaçados por isso, a gente recebe bem”, disparou a influenciadora. A partir de então, a faísca estava acesa.

Daí para frente, os casais estavam na mira um do outro e qualquer oportunidade para alimentar a discórdia foi aproveitada. A formação da primeira DR da temporada também foi marcada pela troca de farpas entre os oponentes e Giovanna até chorou após Everton apontar que os rivais só pensam em dinheiro.

‌



Diante disso, no Quebra Power não poderia ser diferente. Na pergunta “Qual é o casal mais ‘treteiro’?”, Everton e Emilyn deram “match”, mantendo acesa a chama da discórdia com Giovanna e Diego.

Ao receber o apontamento, a influenciadora não se conteve e “hablou”: “É muito contraditório, um dia briga, no outro, não. Então, não dá para entender quando [eles] vão atacar”. Diego também não deixou barato e o bate boca rolou solto entre os casais.

‌



O clima esquentou mesmo quanto, em meio à discussão, o influenciador respondeu a modelo e o apresentador se exaltou. “Não fala com a minha mulher”, gritou Everton para Diego, que logo retrucou: “Eu falo com quem eu quiser, estou conversando”. Giovanna entrou em defesa do amado e disparou para o rival: “Para de querer dar show”.

Percebendo a situação que estava sendo criada na Mansão, Andreoli resolveu intervir e mandou a real: “Vocês vão ter que entender que somos todos pessoas, então, com respeito e educação, homem pode falar com mulher e mulher com homem. Se não, a gente faria duas casas separadas”. Além disso, o apresentador ainda brincou: “Desde a Idade da Pedra a gente tinha essa relação. Faz parte da civilização da humanidade”.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eita, parece que o clima está longa de esfriar entre esses casais e você não pode perder nada do que estar por vir.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Montanha-russa de emoções! Primeira semana do Power Couple entrega adrenalina, tretas e surpresas

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com um elenco explosivo, Mansão temática novinha em folha e um casalzão no comando, o Power Couple Brasil voltou com tudo para a tela da RECORD. Desde a grande estreia na terça (29), os 14 casais famosos já passaram por provas radicais, quebra-powers, surtos e muita diversão. Relembre o que rolou na primeira semana do programa