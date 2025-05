DR formada

Com seis indicações, Tali e Rafa ocuparam o terceiro banquinho. A votação no R7.com foi aberta, e os apresentadores revelaram que ninguém seria eliminado. Porém, Ana e Antony, por terem garantido menor porcentagem do público, já estão garantidos na próxima DR. Curtiu as caras e bocas? O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, ao vivo, às 14h15, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

