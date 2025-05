Estratégia unanime? Rafa e Talira lideram intenção de votos dos oponentes no Power Couple Com Ana Paula e Antony já na DR, o alvo dos competidores parece estar definido Novidades|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que a formação da DR vai se repetir? Reprodução/RECORD

Ao que tudo indica, a segunda DR do Power Couple Brasil terá formação bem parecida com a primeira! O elenco já sabe que Ana Paula e Antony estão na berlinda, então conversam sobre outras opções de voto nesta semana. Os nomes de Tali e Rafa são os mais comentados nos papos sobre estratégia de jogo. Entenda!

Gretchen, por exemplo, já deixou claro em bate-papo com Diego que vai mirar em Tali: “Eu vou votar neles e já vou avisar, se tiver o poder já vou botar eles direto!” A dançarina se referiu às Esferas do Poder, presente que ganhou de Rayanne e Victor no Quebra Power.

A rainha do bumbum ainda alertou Diego sobre a possibilidade dele e Gi virarem alvo da Mansão, caso Gretchen consiga jogar Tali e Rafa direto na DR. O influenciador contou para ela que gosta muito do casal, e não gostaria de vê-los indo embora.

Ela retrucou com um discurso: “Querer é uma coisa, poder é outra. Quem decide é o público, se viu que a casa toda não está sentindo bom relacionamento com eles, o público sente. Se o público tiver que tirar a Ana e o Antony, vão optar por eles. Então, se relacionem com todos, eu não quero que vocês vão embora”.

‌



Algum tempo depois, Gretchen voltou a falar sobre o assunto, dessa vez para Giovanna. A dançarina opinou: “Muito soberbos e arrogantes, principalmente ela”, explicou, relembrando que a produtora soltou piadinha na atividade premiada: “Falou, agora só sobraram os bons!”

Se liga:

Gretchen e Diego têm uma conversa na despensa e a artista diz: "Não quero que vocês vão embora". 🥰



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/bfG0qpvHIw — Power Couple Brasil (@powercouple) May 5, 2025

O comportamento de Tali e Rafa também foi assunto entre as meninas. Após a dinâmica Quebra Power, Rayanne citou o casal, alegando que eles ficaram chateados quando ela e Victor escolheram Gretchen e Esdras para presentear com as esferas: “Fecharam a cara!” Gi Prado, Cris e Nat estavam na conversa, e reviraram os olhos com a atitude dos oponentes. Cris perdeu a paciência: “Eles gostam de ficar com a cara fechada para todo mundo por causa de nada, né?”

‌



Veja:

Rayanne, Gi Prado e Cris conversando sobre Talira e Pessina ficarem chateados com dinâmica de hoje.



Acesse https://t.co/QmPZnUNeig para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/GYdPxsAZCJ — Power Couple Brasil (@powercouple) May 4, 2025

Eike conversou com Rafa a respeito do voto na primeira DR, e explicou que não acha legal a estratégia de Pessina de apostar baixo. “Quero votar em pessoas que não vieram para competir”, disse o ator, apontando que os rivais podem continuar no alvo, caso não mudem de posicionamento.

Fran e Júnior, em conversa com Eros e Gi Prado, ressaltaram que não se arrependeram do voto: “Estão se mostrando pessoas que eu realmente não gostaria de ter por perto.”

‌



Olha só:

"Eu não me arrependi no voto na Talira", dispara Fran na Suíte Power...😮



Acesse https://t.co/QmPZnUNeig para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/aazKbkKlNF — Power Couple Brasil (@powercouple) May 4, 2025

De acordo com as escolhas dos casais no Quebra Power, principalmente nas questões negativas, como qual casal é mais baixo astral, Tali e Rafa estão na mira da maioria dos oponentes.

Boa parte dos casais também têm rixas com Ana Paula e Antony, mas como eles já estão na DR, terão que encontrar novos alvos.

Fique de olho na movimentação dos casais, até quarta (7) tudo pode mudar!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Primeira balada do Power Couple tem show de Gretchen na pista e troca de farpas no ‘after’:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Na primeira balada da Mansão, os casais do Power Couple Brasil aproveitaram em grande estilo cada minuto! A Festa Kiwi foi marcada por muita coreografia, com direito a show exclusivo de Gretchen na pista, e alfinetadas no 'after'! Confira os melhores momentos da noite Reprodução/PlayPlus