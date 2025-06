Duplas ativam o modo ‘Homem-Aranha’ e ‘Mary Jane’ na nona Prova dos Casais do Power Couple Amarrados por uma corda, os parceiros precisaram de muita agilidade e sintonia Novidades|Do R7 26/06/2025 - 10h38 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h38 ) twitter

Se identificou com alguma das habilidades necessárias? Reprodução/RECORD

Pelo visto, a nova estrutura da Prova dos Casais do Power Couple chegou para ficar. Na nona edição do desafio, os parceiros amorosos ficaram presos por uma corda e misturaram as habilidades de escalada, arremesso, crossfit e até mesmo pilates em uma rede gigante.

Pela quarta vez na temporada, Rayanne e Victor contaram com o poder do veto. Considerando apenas dois casais como opção para vetar, os atores tiraram o alvo de Adriana e Dhomini e impediram Nat e Eike de participar dessa atividade.

Exigindo uma mistura de competências, a missão foi simples na teoria e complexa, na prática. No menor tempo possível, os casais deveriam subir uma rede vazada e carregar, por baixo das cordas, uma bola de pilates para atingir três alvos diferentes.

Mesmo que acertassem os buracos redondos, o ponto só contaria se a bola permanecesse dentro, o que dificultou ainda mais a atividade. A estrutura gigante a ser escalada contava com obstáculos e, além de tudo, a altura ainda poderia ser um problema para alguns.

‌



Olha só:

Você enfrentaria essa missão? Reprodução/RECORD

Sempre vivendo todas as emoções do desafio com os participantes, Felipe Andreoli e Rafa Brites ficam encarregados não só das orientações para a execução da missão, como das melhores reações diante dos desempenhos.

‌



Torcidas, dicas, gargalhadas, piadas e até uma dose de nervosismo, nada passa batido e o casalzão aproveita a prova por completo. Mesmo não participando diretamente, os apresentadores vivem todas as emoções por inteiro.

Se liga:

‌



Está curtindo os looks de inverno do casalzão? Reprodução/RECORD

Cada um com a sua estratégia, os casais incorporaram a vibe “Homem-Aranha e Mary Jane”, como brincou Andreoli, não perderam tempo e se jogaram na “teia”. Apesar da maioria das duplas focar no uso dos braços para manusear as bolas, teve quem se arriscou com as pernas.

Além dos obstáculos na rede, outro problema que os participantes enfrentaram foi o cruzamento das cordas que os seguravam. Dependendo dos movimentos, eles corriam perigo de entrelaçar os cabos e perder ainda mais tempo de prova.

Confira:

Acha que aguentaria a pressão? Reprodução/RECORD

Provando que estão com o aeróbico em dia, todos conseguiram completar a missão. Após todas as escaladas, o ranking ficou assim: Ray e Victor em primeiro lugar, Carol e Radamés em segundo, Adriana e Dhomini em terceiro, Cris e Kadu em quarto e, por último, Tali e Rafa.

Clique aqui e descubra quanto tempo cada dupla levou para concluir a prova.

Antes de começarem mais uma votação na Mansão, Rafa e Andreoli anunciaram o casal vencedor e revelaram: “Ganhou com folga”.

Sem suspense, mas com uma sonoplastia de tambores quase profissional, os apresentadores entregaram a imunidade e o prêmio de R$ 20 mil para os atores. “Não erraram nenhum arremesso”, observou Andreoli.

Veja o momento:

Curtiu essa vitória? Reprodução/RECORD

Logo depois, os apontamentos tomaram conta da sala e a nona DR da temporada foi formada com sucesso. Já sabe qual dupla terá o seu voto?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confissão inesperada e antigas tretas: confira detalhes do nono Quebra-Power da temporada

