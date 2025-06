Descubra quanto tempo cada dupla levou para concluir a nona Prova dos Casais do Power Couple Novamente com o poder do veto, Ray e Victor miraram em Nat e Eike

Novidades|Do R7 25/06/2025 - 23h09 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share