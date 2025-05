Ana Paula e Antony são os menos votados na DR e têm desvantagens no próximo ciclo | Power Couple

Após a votação, Rafa Brites e Felipe Andreoli revelaram aos participantes o resultado da primeira DR da temporada. Enquanto os casais se encontravam na sala, com os ânimos à flor da pele, as três duplas indicadas foram ao delírio após descobrirem que ninguém sairia da Mansão Power na primeira semana. Porém, Ana Paula e Antony foram os menos votados e vão enfrentar consequências no próximo ciclo. Com o resultado, a dupla está fora das provas da semana e já está garantida na próxima DR.



