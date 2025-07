Emilyn e Everton X Ray e Victor

A treta dos apelidos "carinhosos" foi o tema, mas a dentista e o apresentador aproveitaram o momento para pesar o clima com assuntos pessoais dos atores no mundo externo: "Além de desprezíveis, eles são o tipo de casal que já acabou com uma família e é capaz de tentar acabar com outras". As acusações pegaram os apontados desprevenidos e eles ficaram com lágrimas nos olhos. Mas, ao voltar para o seu lugar, Victor avisou Everton: "Se estivéssemos lá fora, eu te enchia de porrada".

Reprodução/RECORD