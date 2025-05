Confira o saldo dos casais na segunda semana do Power Couple Brasil A conta conjunta das duplas está cada dia mais recheada Novidades|Do R7 08/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h22 ) twitter

Ana e Antony não apareceram no telão por já estarem na DR Reprodução/RECORD

A conta conjunta dos casais no Power Couple Brasil é movimentada! Quem estava no topo em uma semana, aparece na lanterna no ciclo seguinte, poucos mantém a grana alta e muitos despontam após uma prova bem-feita. Que tal ficar por dentro do ranking atual?

Para começar, tem Casal Power novo na área! Nat e Eike brilharam nos desafios e garantiram o topo da tabela, agora podem usufruir da Suíte Romã e vão colocar fogo na Mansão com a redistribuição de quartos. Já Ana e Antony, sequer apareceram no telão de saldo. O casal ficou de fora por serem vetados de todas as provas e garantirem vaga na DR.

Confira:

Nat e Eike - R$ 75 mil

Adriana e Dhomini - R$ 74 mil

Emilyn e Everton - R$ 72 mil

Tali e Rafa - R$ 71 mil

Bia e Gui - R$ 67 mil

Carol e Radamés - R$ 67 mil

Cris e Kadu - R$ 46 mil

Gretchen e Esdras - R$ 45 mil

Silvia e André - R$ 44 mil

Fran e Junior - R$ 41 mil

Rayanne e Victor - R$ 37 mil

Gi e Eros - R$ 28 mil

Giovanna e Diego - R$ 27 mil

Prontos para mais um ciclo?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

